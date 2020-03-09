У США нарахували вже понад пів тисячі інфікованих коронавірусом



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У США зареєстровано 512 випадків зараження новим коронавірусом

21 американець внаслідок зараження помер

Коронавірус Covid-19 діагностовано більш ніж у 500 мешканців США, 21 особа внаслідок зараження померла.

Про це повідомляє CNN.

«За даними органів системи охорони здоров'я, у США зареєстровано 512 випадків зараження новим коронавірусом», - зазначається в повідомленні.

Ця цифра включає трьох громадян США, яких вивезли з Уханя, та 46 американців, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess. На борту іншого судна - Grand Princess - перебуває ще 21 хворий.

Загалом органи охорони здоров'я США виявили у країні 442 випадки в 33 штатах та столичному окрузі Колумбія (місто Вашингтон).

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. Як відомо, 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.