У США нарахували вже понад пів тисячі інфікованих коронавірусом
21 американець внаслідок зараження помер
Коронавірус Covid-19 діагностовано більш ніж у 500 мешканців США, 21 особа внаслідок зараження померла.
Про це повідомляє CNN.
«За даними органів системи охорони здоров'я, у США зареєстровано 512 випадків зараження новим коронавірусом», - зазначається в повідомленні.
Ця цифра включає трьох громадян США, яких вивезли з Уханя, та 46 американців, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess. На борту іншого судна - Grand Princess - перебуває ще 21 хворий.
Загалом органи охорони здоров'я США виявили у країні 442 випадки в 33 штатах та столичному окрузі Колумбія (місто Вашингтон).
До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. Як відомо, 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.
Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.
Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.
Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.