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    У світі

    У США нарахували вже понад пів тисячі інфікованих коронавірусом

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    У США зареєстровано 512 випадків зараження новим коронавірусом - У США нарахували вже понад пів тисячі інфікованих коронавірусом
    У США зареєстровано 512 випадків зараження новим коронавірусом

    21 американець внаслідок зараження помер

    Коронавірус Covid-19 діагностовано більш ніж у 500 мешканців США, 21 особа внаслідок зараження померла.

    Про це повідомляє CNN.

    «За даними органів системи охорони здоров'я, у США зареєстровано 512 випадків зараження новим коронавірусом», - зазначається в повідомленні.

    Ця цифра включає трьох громадян США, яких вивезли з Уханя, та 46 американців, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess. На борту іншого судна - Grand Princess - перебуває ще 21 хворий.

    Загалом органи охорони здоров'я США виявили у країні 442 випадки в 33 штатах та столичному окрузі Колумбія (місто Вашингтон).

    До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. Як відомо, 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.

    здоров'я США медицина корабель Вашингтон коронавірус
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