Україна докупила у швейцарської компанії ліки для Covid-хворих

Загальна вартість товару склала 24,36 млн грн

Державне підприємство «Медзакупівлі» на замовлення МОЗ провело дозакупівлю препарату «Тоцилізумаб», який використовується для допомоги Covid-хворим. Про це повідомляє пресслужба «Медзакупівель» у п'ятницю, 31 грудня.

Напередодні підприємство підписало угоду зі швейцарською компанією-виробником препарату на дозакупівлю:

2300 флаконів дозуванням 200 мг/10 мл за 21,3 млн гривень. Ціна за одиницю – 9259 гривень;

840 флаконів дозуванням 80 мл/4 мл за 3,06 млн гривень. Ціна за одиницю – 3650 гривень.

Таким чином, загальна вартість товару склала 24,36 млн грн. Постачання препарату має відбутися до 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, станом на 28 грудня в Україні виявили шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

30 грудня на Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону». Обидві хворі не були щеплені від Covid-19 та повернулися з Італії.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».