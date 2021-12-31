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    Україна докупила у швейцарської компанії ліки для Covid-хворих

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    Препарат &laquo;Тоцилізумаб&raquo; використовується для лікування хворих на коронавірус - Україна докупила у швейцарської компанії ліки для Covid-хворих

    Препарат «Тоцилізумаб» використовується для лікування хворих на коронавірус

    фото з відкритих джерел

    Загальна вартість товару склала 24,36 млн грн

    Державне підприємство «Медзакупівлі» на замовлення МОЗ провело дозакупівлю препарату «Тоцилізумаб», який використовується для допомоги Covid-хворим. Про це повідомляє пресслужба «Медзакупівель» у п'ятницю, 31 грудня.

    Напередодні підприємство підписало угоду зі швейцарською компанією-виробником препарату на дозакупівлю:

    • 2300 флаконів дозуванням 200 мг/10 мл за 21,3 млн гривень. Ціна за одиницю – 9259 гривень;
    • 840 флаконів дозуванням 80 мл/4 мл за 3,06 млн гривень. Ціна за одиницю – 3650 гривень.

    Таким чином, загальна вартість товару склала 24,36 млн грн. Постачання препарату має відбутися до 1 березня 2022 року.

    Нагадаємо, станом на 28 грудня в Україні виявили шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

    30 грудня на Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону». Обидві хворі не були щеплені від Covid-19 та повернулися з Італії.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина держзакупівлі Україна ліки коронавірус
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    Україна докупила у швейцарської компанії ліки для Covid-хворих