Україна докупила у швейцарської компанії ліки для Covid-хворих
Препарат «Тоцилізумаб» використовується для лікування хворих на коронавірус
Загальна вартість товару склала 24,36 млн грн
Державне підприємство «Медзакупівлі» на замовлення МОЗ провело дозакупівлю препарату «Тоцилізумаб», який використовується для допомоги Covid-хворим. Про це повідомляє пресслужба «Медзакупівель» у п'ятницю, 31 грудня.
Напередодні підприємство підписало угоду зі швейцарською компанією-виробником препарату на дозакупівлю:
- 2300 флаконів дозуванням 200 мг/10 мл за 21,3 млн гривень. Ціна за одиницю – 9259 гривень;
- 840 флаконів дозуванням 80 мл/4 мл за 3,06 млн гривень. Ціна за одиницю – 3650 гривень.
Таким чином, загальна вартість товару склала 24,36 млн грн. Постачання препарату має відбутися до 1 березня 2022 року.
Нагадаємо, станом на 28 грудня в Україні виявили шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).
30 грудня на Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону». Обидві хворі не були щеплені від Covid-19 та повернулися з Італії.
До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».