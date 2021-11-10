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    Росія частково визнала неефективність «Спутніка V»

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    В Росії щеплення відбувається лише препаратом&nbsp;&laquo;Спутнік V&raquo; - Росія частково визнала неефективність «Спутніка V»
    В Росії щеплення відбувається лише препаратом «Спутнік V»
    фото: Рідіо Свобода

    Влада РФ повідомила цифри шпиталізованих вакцинованих, вони значно вищі, ніж в Україні

    У Росії стрімко зростає кількість шпиталізованих із коронавірусом, які щепилися вакциною «Спутнік V». Найбільша частка госпіталізованих із Covid-19 щеплених російською вакциною виявилася у Підмосков'ї – 18%. Крім того, серед 10 335 осіб, що перебувають у стаціонарах Московської області, лише 82% не вакцинувалися «Спутніком V». Такі дані навидить агентство «РБК» з посиланням на опитування представників органів влади та охорони здоров'я російських регіонів.

    За даними видання, у Білгородській області та Ханти-Мансійському автономному окрузі цей показник становить 12%, у Новгородській та Вологодській областях – 10%, у Санкт-Петербурзі – 8-10%.

    У Волгоградській, Іркутській, Калінінградській, Липецькій областях, а також Карачаєво-Черкесії, Комі, Мордовії та окупованому Севастополі, згідно з опитуванням, щеплення «Спутніком V» робили не більше 1% госпіталізованих. Водночас на Кіровщині зареєстрували 3% вакцинованих серед тих, хто залишається у стаціонарах.

    Деякі регіони в ході опитування розповіли про кількість померлих серед щеплених. Зокрема, в Алтайському краї коронавірус виявили у 3,5% вакцинованих «Спутніком V», із них госпіталізували 0,6%, а померли 0,01%.

    Тим часом в Україні тривають мітинги противників вакцинації, до яких може мати відношення Росія в рамках своєї гібридної війни, яку вона веде. Зокрема, 10 листопаада антивакцинатори вийшли на мітинг у Черкасах.

    Напередодні у Миколаєві на мітингу антивакцинаторів «лікарка» закликала «вішати» тих, хто вірить у коронавірус.

    До слова, СБУ провела обшуки в антивакцинаторки, що отримує гроші від Росії.

    Як повідомлялося, антивакцинатори України та Молдови протестували з однаковими плакатами.

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    Теги: Росія лікарня щеплення вакцинація ліки коронавірус
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    Росія частково визнала неефективність «Спутніка V»