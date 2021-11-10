Тимошенко нарешті зізналася, чому не зробила щеплення від коронавірусу

Політикиня ухилилася від прямої відповіді на питання, чи планує вакцинуватися

Політична діячка запевнила, що регулярно проходить тестування на наявність антитіл в організмі

Лідерка «Батьківщини», народна депутатка України Юлія Тимошенко не поспішає вакцинуватись від коронавірусу, оскільки нещодавно перехворіла на Covid-19 і наразі вважає себе захищеною від інфекції антитілами. Про вона розповіла в ефірі телеканалу «Наш».

«Я можу сказати, що маю постійно тести на антитіла. І раджуся з лікарем. Ви знаєте, що я досить тяжко перехворіла, я маю антитіла. Після щеплення – теж антитіла. Це ж класика, щеплення – це легке захворювання, внаслідок якого також виробляються антитіла», – повідомила Тимошенко.

Також політична діячка зазначила, що коли результати тестів на наявність антитіл в її організмі будуть негативними, вона буде радитись із лікарем щодо подальших дій.

Раніше Тимошенко озвучила два важливі кроки для подолання пандемії. Насамперед вона пропонує створити багатоканальну телефонну лінію, яка б давала відповіді на усі питання, що стосуються Covid-19.

Також нещодавно Тимошенко покепкувала із вакцинованого Шустера у прямому ефірі.

Нагадаємо, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні пройшли вже 8,1 млн людей.

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