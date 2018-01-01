Україна веде переговори зі США про гуманітарну вакцину проти кору

Якщо уряд США надасть додаткові вакцини, то вони будуть призначені тільки для дорослих, оскільки для дітей вакцин закуплено достатньо

Міністерство охорони здоров'я веде перемовини з урядом США щодо надання у вигляді гуманітарної допомоги для України вакцин проти кору для дорослих. Про це журналістам заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у середу, 7 лютого. «Ми спілкуємося із американським урядом, щоб надати як гуманітарну допомогу додаткові



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Якщо уряд США надасть додаткові вакцини, то вони будуть призначені тільки для дорослих, оскільки для дітей вакцин закуплено достатньо

Міністерство охорони здоров'я веде перемовини з урядом США щодо надання у вигляді гуманітарної допомоги для України вакцин проти кору для дорослих.

Про це журналістам заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у середу, 7 лютого.

«Ми спілкуємося із американським урядом, щоб надати як гуманітарну допомогу додаткові вакцини, бо ми б хотіли поширити їх не лише для дітей, але й для дорослих, які є у групі вищого ризику. Це лікарі, медсестри у дитячих лікарнях, вчителі, ті, хто є, можливо, у війську», - сказала Супрун.

В.о. міністра охорони здоров'я наголосила, що якщо уряд США надасть додаткові вакцини, то вони будуть призначені тільки для дорослих, оскільки для дітей вакцин закуплено достатньо.

Впродовж п'яти тижнів 2018 року в Україні на кір захворіли 3554 осіб, з них 1165 дорослих і 2389 дітей; померло четверо осіб - двоє дітей і двоє дорослих.

Нагадаємо, перша партія вакцин від кору прибуде в Україну наприкінці лютого.