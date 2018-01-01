Перша партія вакцин від кору прибуде в Україну наприкінці лютого

У другій половині 2018 року ЮНІСЕФ також має поставити 901 400 доз вакцини КПК

В Україну наприкінці лютого має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК). Про це повідомляє з посиланням на прес-службу МОЗ. [READ_MORE] Як зазначається, їх доставить Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, після чого вакцини «одразу будуть передані в регіони». «ЮНІСЕФ зміг придбати 1 097 600



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У другій половині 2018 року ЮНІСЕФ також має поставити 901 400 доз вакцини КПК

В Україну наприкінці лютого має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК). Про це повідомляє з посиланням на прес-службу МОЗ.

Як зазначається, їх доставить Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, після чого вакцини «одразу будуть передані в регіони».

«ЮНІСЕФ зміг придбати 1 097 600 додаткових доз вакцини КПК у зв'язку зі спалахом кору в Україні. Поставку буде здійснено в три етапи: перша поставка - 220 тисяч доз вакцини - очікується у кінці лютого, друга поставка - 800 тис. доз вакцини КПК - планується на кінець березня, третя - 77 600 доз КПК - має прибути наприкінці травня», - йдеться у повідомленні.

У другій половині 2018 року ЮНІСЕФ, як повідомили у МОЗ, також має поставити 901 400 доз вакцини КПК.

«До цього часу потребу країни у вакцині проти кору покриють додаткові поставки, що прибудуть у лютому, березні і травні», - вказали у відомстві.