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    Здоров'я

    Українці отримають 400 тисяч вакцин для профілактики поліомієліту

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    Українці отримають 400 тисяч вакцин для профілактики поліомієліту

    Найближчим часом вакцини будуть доставлені у регіони

    Українські регіони отримають 400 тисяч інактивованих вакцин для профілактики поліомієліту. Відповідний наказ про розподіл вакцин підписали в Міністерстві охорони здоров'я України.

    Про це передає прес-служба відомства.

    Повідомляється, що поставка вакцин є плановою і здійснюється у відповідності з щорічною потребою, яку формують регіони. У відомстві уточнили, що вже найближчим часом вакцини будуть доставлені у регіони.

    У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що ліків від поліомієліту не існує, а запобігти захворюванню допоможе вакцинація.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я оновило Національний календар профілактичних щеплень згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародної практики.

    Згідно з новим календарем, дітям робитимуть щеплення від туберкульозу (БЦЖ) 1 раз на 3-5 добу життя. Ревакцинацію в 7 років робити більше не потрібно. Тепер другу дозу вакцини проти гепатиту B дитина буде отримувати не в перший місяць життя, а в другій.

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