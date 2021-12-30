Уряд скасував самоізоляцію для українців, які їдуть з окупованого Криму та Донбасу

Скасовано обов'язкову реєстрацію в електронному сервісі після перетину КПВВ з тимчасово окупованими територіями

Люди тепер можуть на КПВВ зробити безкоштовний тест на ковід і в'їхати на підконтрольну уряду територію України без двотижневого карантину

Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції для громадян, які в’їжджають в Україну через контрольно-пропускні пункти з тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Йдеться про скасування урядом постанови 1407. Відтепер не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Це стосується як контрольних пунктів в’їзду з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, так і з окупованого Криму та Севастополя.

Скасування самоізоляції ініціювала віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона повідомляла, що під час візиту до Станиці Луганської побачила проблему, з якою часто стикаються люди, які перетинають КПВВ.

«Всі, хто перетинає КПВВ, повинні завантажити додаток «Дій Вдома». Для цього потрібний смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон», – наголосила Верещук.

Крім того, за її словами, багатьом складно розібратися, як завантажити програму «Дій Вдома». Верещук каже, що при ній плакала жінка, бо не могла завантажити програму, а в неї були куплені квитки.