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    Уряд скасував самоізоляцію для українців, які їдуть з окупованого Криму та Донбасу

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    Скасовано обов'язкову реєстрацію в електронному сервісі після перетину КПВВ з тимчасово окупованими територіями - Уряд скасував самоізоляцію для українців, які їдуть з окупованого Криму та Донбасу
    Скасовано обов'язкову реєстрацію в електронному сервісі після перетину КПВВ з тимчасово окупованими територіями
    фото: dpsu.gov.ua

    Люди тепер можуть на КПВВ зробити безкоштовний тест на ковід і в'їхати на підконтрольну уряду територію України без двотижневого карантину

    Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції для громадян, які в’їжджають в Україну через контрольно-пропускні пункти з тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

    Йдеться про скасування урядом постанови 1407. Відтепер не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

    Це стосується як контрольних пунктів в’їзду з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, так і з окупованого Криму та Севастополя.

    Скасування самоізоляції ініціювала віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона повідомляла, що під час візиту до Станиці Луганської побачила проблему, з якою часто стикаються люди, які перетинають КПВВ.

    «Всі, хто перетинає КПВВ, повинні завантажити додаток «Дій Вдома». Для цього потрібний смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон», – наголосила Верещук.

    Крім того, за її словами, багатьом складно розібратися, як завантажити програму «Дій Вдома». Верещук каже, що при ній плакала жінка, бо не могла завантажити програму, а в неї були куплені квитки.

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    Теги: КПВВ карантин аналізи коронавірус
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    Уряд скасував самоізоляцію для українців, які їдуть з окупованого Криму та Донбасу