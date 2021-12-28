Мешканці окупованого Донбасу продовжують масово їздити на підконтрольну Україні територію

Між реальністю та російською пропагандою існує справжня прірва

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Ирина Верещук заявила, что для жителей ОРДЛО, пересекающих КПВВ скоро отменят обязательную установку приложения «Вдома», которая сейчас обязательна при пересечении пункта пропуска.

Это приложение действительно является проблемой для людей, так как из ОРДЛО через линию разграничения ездит много пенсионеров, у которых смартфонов попросту нет.

Пользуются они самыми дешевыми, старыми моделями телефонов и не могут установить программу. Им такой шаг Украины существенно упростит жизнь.

Хороший пример пропасти между реальностью и российской пропагандой. Пока Путин со всей своей сворой придворных пропагандистов вопят про «украинский фашизм» и «геноцид Донбасса», жители неподконтрольных районов продолжают массово ездить на подконтрольную территорию, не видя для себя в этом никакой угрозы. А «проклятые фашисты» не только не подвергают их массовым репрессиям, но и все время думают о том, как бы помочь своим гражданам.

Джерело: блог Дениса Казанського

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