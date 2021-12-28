  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус
    Думки вголос

    Мешканці окупованого Донбасу продовжують масово їздити на підконтрольну Україні територію

    Мешканці окупованого Донбасу продовжують масово їздити на підконтрольну Україні територію

    Між реальністю та російською пропагандою існує справжня прірва

    Мовою оригіналу

    Ирина Верещук заявила, что для жителей ОРДЛО, пересекающих КПВВ скоро отменят обязательную установку приложения «Вдома», которая сейчас обязательна при пересечении пункта пропуска.

    Это приложение действительно является проблемой для людей, так как из ОРДЛО через линию разграничения ездит много пенсионеров, у которых смартфонов попросту нет.

    Пользуются они самыми дешевыми, старыми моделями телефонов и не могут установить программу. Им такой шаг Украины существенно упростит жизнь.

    Хороший пример пропасти между реальностью и российской пропагандой. Пока Путин со всей своей сворой придворных пропагандистов вопят про «украинский фашизм» и «геноцид Донбасса», жители неподконтрольных районов продолжают массово ездить на подконтрольную территорию, не видя для себя в этом никакой угрозы. А «проклятые фашисты» не только не подвергают их массовым репрессиям, но и все время думают о том, как бы помочь своим гражданам.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас КПВВ ОРДЛО Ірина Верещук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Таран
    Віктор Таран

    Політолог, голова Центру «Ейдос»

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Луценко
    Юрій Луценко
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мешканці окупованого Донбасу продовжують масово їздити на підконтрольну Україні територію