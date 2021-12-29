Шантаж не пройшов. Україна відмовилась визнавати «Супутник V»

РФ хоче, щоб українці почали щепитися її вакциною

Росія вимагала визнати «Супутник V» для відкриття КПВВ на Донбасі

Україна не має наміру визнавати російську вакцину «Супутник V» в обмін на відкриття КПВВ на Донбасі. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Відповідну заяву вона зробила під час брифінгу після засідання уряду в середу, 29 грудня.

«Ми не визнаємо і не будемо визнавати російську вакцину. У нас є можливість забезпечити вакцинацію на КПВВ наших громадян», – сказала чиновниця.

Верещук вказала, що «питання, аби визнати «Супутник V» чи «Супутник Лайт» взагалі не стоїть».

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Росія хоче, щоб через КПВВ пропускали мешканців окупованих територій, які матимуть довідку про вакцинацію «Супутником V».

Нагадаємо, Росія назвала умову відкриття усіх пунктів пропуску на Донбасі. Кремль хоче, щоб Україна визнала російську вакцину і документи окупантів про вакцинацію.

Тим часом окупаційна влада Донбасу бідкається, що Київ не відкриє блокпости на свята.

До слова, на початку грудня Україна почала щеплювати кримчан вакцинами Pfizer та Moderna. На КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» запрацювали пункти вакцинації.

Наприкінці листопада російський диктатор Путін розповів, як лікар запхав йому порошок у ніс. Таким чином Путін начебто випробував на собі нову вакцину від коронавірусу.

Зазначимо також, що Ізраїль погодився визнати російську вакцину «виключно з поваги до Путіна».

Раніше розробник пояснив, чому після вакцинації «Супутником V» багато людей тяжко хворіють.

Нагадаємо, російський Путін обурений тим, що його оточення не хоче щепитися «Супутником V».

У вересні ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини «Супутник V».