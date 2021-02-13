В кінці лютого Землю накриє потужна магнітна буря

За добу або дві після – люди будуть відчувати погіршення самопочуття і головні болі

Магнітна буря високого рівня накриє Землю вже в кінці лютого. Вона буде настільки інтенсивною, що погіршення самопочуття відчують навіть ті, хто не схильний до метеозалежності.

Можуть бути перебої в роботі техніки.

Про це повідомляє Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Найсильніша магнітна буря накриє Землю в неділю, 21 лютого.

Рівень цього геомагнітного коливання наблизиться до G1, а це значить, що вона буде дуже потужною. Варто відзначити, що напередодні, а також за добу або дві після – люди будуть відчувати погіршення самопочуття і головні болі.

Як відомо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі. Вони можуть тривати від декількох годин до кількох діб, а також мають різну інтенсивність.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.

Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.

Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.

Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.

Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.

Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.

Нагадаємо, астрофізики змінили прогноз магнітних бур та назвали найнебезпечніші дати у лютому. В ці дні метеозалежним людям варто особливу увагу приділити здоров’ю. Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до кількох діб.