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    Здоров'я

    В кінці лютого Землю накриє потужна магнітна буря

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    21 лютого астрофізики прогнозують нову магнітну бурю - В кінці лютого Землю накриє потужна магнітна буря
    21 лютого астрофізики прогнозують нову магнітну бурю

    За добу або дві після – люди будуть відчувати погіршення самопочуття і головні болі

    Магнітна буря високого рівня накриє Землю вже в кінці лютого. Вона буде настільки інтенсивною, що погіршення самопочуття відчують навіть ті, хто не схильний до метеозалежності.

    Можуть бути перебої в роботі техніки.

    Про це повідомляє Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

    Найсильніша магнітна буря накриє Землю в неділю, 21 лютого.

    Рівень цього геомагнітного коливання наблизиться до G1, а це значить, що вона буде дуже потужною. Варто відзначити, що напередодні, а також за добу або дві після – люди будуть відчувати погіршення самопочуття і головні болі.

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    Як відомо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі. Вони можуть тривати від декількох годин до кількох діб, а також мають різну інтенсивність.

    Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

    • Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
    • Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
    • У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
    • При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

    Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

    • Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
    • Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
    • Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
    • Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.
    • Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
    • Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.

    Нагадаємо, астрофізики змінили прогноз магнітних бур та назвали найнебезпечніші дати у лютому. В ці дні метеозалежним людям варто особливу увагу приділити здоров’ю. Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до кількох діб.

    Теги: здоров'я атмосферне явище ліки
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