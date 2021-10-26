Генерал пояснив, чому Україна у 2014 не дала відсіч окупантам у Криму

Не було готовності боротися за Крим, каже військовий

У 2014 році українські політики не були готові до широкомасштабних військових дій. Не було ні ідеологічної, ні психологічної, ні будь-якої іншої готовності боротися за Крим, адже такі операції готуються тривалий час. Про це розповів Герой України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, генерал-майор Ігор «Сумрак» Гордійчук, пише «Апостроф».

«Ми тоді по Криму рахували, тому що Путін використовував не тільки регулярну армію, а й бандитів, тітушок, зеків і інших. Їх було більше ніж десять на одного. Тобто якби ми десантувалися в Криму, то була велика ймовірність того, як в Луганську, коли збили літак. Була така загроза. Все одно, навіть якби ми 100-200-300 людей мали, то дуже малоймовірно було б сподіватися на перевагу. Навіть на Саур-могилі було 7-8 на одного. Я вже не кажу про психологічну складову, про рівень підготовки», – сказав Гордійчук.

На його думку, Україна у 2014 році не була готова боротися за Крим, тому що такі масштабні спецоперації та наступи готуються не один місяць.

«Не було ідеологічної готовності, де Україна – понад усе. Зараз моя мета, щоб всі наші курсанти були на 100% щирими патріотами та прихильниками євроатлантичної інтеграції, Майдану, Революції Гідності. Щоб вони любили спорт, тому що це допомагає вижити, щоб вчили англійську мову і були порядними громадянами», – пояснив генерал.

Він уточнив, що є чотири складових бойової підготовки: ідеологічна, психологічна, інтелектуальна і фізична, і зазначив, що перша вже знаходиться на високому рівні, тепер потрібно підтягувати другу.

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