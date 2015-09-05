В Україні катастрофічна нестача вакцин від поліомієліту — МОЗ

В Міністерстві охорони здоров’я заявляють про черговий брак ліків

В Україні катастрофічний стан з вакцинами проти поліомієліту, — повідомляє в інтерв’ю «Главкому» головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська. «За правилом, для лікування поліомієліту перші дві дози вводяться вбитою вакциною, але так як вона не робить сильного імунітету, цю справу



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В Міністерстві охорони здоров’я заявляють про черговий брак ліків

В Україні катастрофічний стан з вакцинами проти поліомієліту, — повідомляє в інтерв’ю «Главкому» головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська.

«За правилом, для лікування поліомієліту перші дві дози вводяться вбитою вакциною, але так як вона не робить сильного імунітету, цю справу закріплюють живою вакциною. В Україні багато живої вакцини, але через те, що у нас немає вбитої, ми фактично не можемо вакцинувати дітей від поліомієліту», — говорить Голубовська.

Лікар пояснює, що не можна робити перше щеплення живою вакциною, бо вона викликає вакциноасоційований поліомієліт — від цієї методики відмовились у всьому світі, бо було багато паралізованих дітей.

Повну версію інтерв’ю з лікарем читайте тут: Головний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська: Крім грипу, ми очікуємо зростання захворюваності на менінгіт.