  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вчені назвали фактор, який в шість разів підвищує ризик смерті від коронавірусу

    • Розсилка
    Станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу - Вчені назвали фактор, який в шість разів підвищує ризик смерті від коронавірусу
    Станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу

    Одночасна циркуляція в організмі декількох патогенів призводить до їх конкуренції

    Вчені з університету Ліверпуля визначили фактор, який в шість разів підвищує ризик смерті від коронавірусу. Йдеться про послідовне захворювання на грип та Covid-19, повідомляється в дослідженнях фахівців.

    Вчені провели експеримент на мишах. Одних з них заразили коронавірусом, інших послідовно на грип та коронавірус. За підсумками дослідження стадо відомо, що у гризунів з другої групи захворювання було більш важким. «Це основна причина важкої форми Covid-19 у людей», – розповів учений Джеймс Стюарт.

    Як відзначили фахівці, одночасна циркуляція в організмі декількох патогенів призводить до їх конкуренції, яка, своєю чергою, посилює негативний вплив на організм.

    Раніше повідомлялося, що за найгіршим сценарієм щодо поширення коронавірусу число інфікувань виросте до сотень тисяч в день. Такий прогноз зроблений за математичної моделі Інституту показників і оцінки здоров’я (IHME) при Університеті Вашингтона в Сіетлі. Найбільш негативний прогноз можливий, якщо всі громадяни відмовляться від масок і дотримання соціальної дистанції. При найкращому сценарії й дотриманні всіх приписів до початку наступного року кількість нових заражених на добу не перевищить чотирьох тисяч.

    Як повідомлялося, станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу, зокрема 1,1 млн летальний і 29,6 млн випадки одужання. Лідером регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія.

    Читайте також:
    8 тисяч хворих щодня вже за тиждень. Що говорять наукові прогнози пандемії в Україні
    Росія грип наука коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies