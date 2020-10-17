Вчені назвали фактор, який в шість разів підвищує ризик смерті від коронавірусу



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Станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу

Одночасна циркуляція в організмі декількох патогенів призводить до їх конкуренції

Вчені з університету Ліверпуля визначили фактор, який в шість разів підвищує ризик смерті від коронавірусу. Йдеться про послідовне захворювання на грип та Covid-19, повідомляється в дослідженнях фахівців.

Вчені провели експеримент на мишах. Одних з них заразили коронавірусом, інших послідовно на грип та коронавірус. За підсумками дослідження стадо відомо, що у гризунів з другої групи захворювання було більш важким. «Це основна причина важкої форми Covid-19 у людей», – розповів учений Джеймс Стюарт.

Як відзначили фахівці, одночасна циркуляція в організмі декількох патогенів призводить до їх конкуренції, яка, своєю чергою, посилює негативний вплив на організм.

Раніше повідомлялося, що за найгіршим сценарієм щодо поширення коронавірусу число інфікувань виросте до сотень тисяч в день. Такий прогноз зроблений за математичної моделі Інституту показників і оцінки здоров’я (IHME) при Університеті Вашингтона в Сіетлі. Найбільш негативний прогноз можливий, якщо всі громадяни відмовляться від масок і дотримання соціальної дистанції. При найкращому сценарії й дотриманні всіх приписів до початку наступного року кількість нових заражених на добу не перевищить чотирьох тисяч.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу, зокрема 1,1 млн летальний і 29,6 млн випадки одужання. Лідером регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія.