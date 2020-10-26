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    Здоров'я

    В Україні почало діяти нове епідемічне зонування

    • Розсилка
    В Україні почало діяти нове епідемічне зонування

    Рішення про епідемічне зонування територій приймають кожні сім днів

    З понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

    Про це повідомляє Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    «Червона» зона

    У цю зону увійшли: Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

    В цій зоні дозволено продовжити роботу громадського транспорту, ТРЦ і магазинів (крім Донецької області). В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях дозволена робота шкіл, коледжів, ВНЗ.

    В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях дозволена робота закладів громадського харчування.

    В населених пунктах і районах Житомирської, Одеської, Луганської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

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    «Помаранчева» зона

    У цю зону увійшли: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Львів, Одеса, Херсон, Черкаси, Київ.

    Забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори; масові заходи за участю більше ніж 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

    «Жовта» зона

    У цю зону увійшли: Бровари, Кропивницький.

    Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають кризові послуги; проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

    «Зелена» зона

    В цю зону входять всі інші регіони та міста. Обов'язкова наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час перевезення людей у громадському транспорті у межах кількості сидячих місць.

    Забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00, спортивні заходи з глядачами (виняток: міжнародні матчі за погодженням МОЗ).

    робота харчування час
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