В Україні виявили небезпечну хворобу, яку привезли з-за кордону



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Лихоманка Західного Нілу передається через укуси комарів і може призвести до ураження нервової системи

В Україні попередньо підтверджений випадок гарячки Західного Нілу. Вона передається через укуси комарів – це вже четвертий випадок, зафіксований в Україні, повідомляє ТСН.

В українця, який приїхав з відпочинку на Кіпрі, попередньо підтвердили гарячку Західного Нілу. Зараз він перебуває в реанімації Олександрівської лікарні.

«У пацієнта є така підозра, є вірогідність. Один із аналізів уже позитивний, тому ми маємо підтвердити ще другим аналізом і підтвердити остаточно захворювання», - каже лікар.

До медиків він потрапив із запаленням мозку і лише згодом у нього запідозрили екзотичну хворобу.

«В нього був головний біль, нудота, блювота, шаткість. Він був на Кіпрі, там у нього були ознаки захворювання», - додають медики.

Гарячка може протікати без симптомів, а може маскуватися під звичайну застуду. Тобто різко підвищується температура, відчувається головний біль, нудота, слабкість. Хвороба небезпечна своїми ускладненнями.

Лихоманка Західного Нілу може призвести до ураження нервової системи. Вона не має специфічного лікування і специфічної сироватки, щоб зробити профілактику.