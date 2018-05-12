В Україні встановили нові вимоги до роботи з комп’ютерними моніторами

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Вимоги поширюються на всіх суб’єктів господарювання

Мінсоцполітики наказом від 14 лютого затвердило вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями. Як зазначає Ольга Догадіна, провідний експерт агенції «MCFR Кадри», вимоги обов’язкові для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв.

Вимоги поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі. Роботодавець має право встановити більш жорсткі та/або спеціальні вимоги безпеки і захисту здоров’я та життя працівників під час роботи з екранними пристроями, якщо це не суперечить законодавству.

Роботодавець повинен:

поінформувати працівників під розписку про умови праці та наявність на їх робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров’я працівників;

забезпечити навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними, а також у випадках модифікації та організації роботи обладнання;

за рахунок тривалості робочої зміни організувати внутрішні регламентовані перерви для відпочинку відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 № 7;

забезпечити за свій рахунок проведення медичних оглядів працівників відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246. За результатами цих оглядів роботодавець за потреби має забезпечити виконання відповідних оздоровчих заходів;

за необхідності проводити лабораторні дослідження умов праці працівників, щоб виявити шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (зокрема, ризики, пов’язані із погіршенням зору, порушенням фізичного стану, стресом) та вживати заходів щодо усунення виявлених ризиків.

Також регламентовано вимоги безпеки до робочих місць працівників з екранними пристроями та мінімальні вимоги безпеки під час роботи з екранними пристроями, а також мінімальні вимоги безпеки до екранних пристроїв.