Столичні медики врятували трирічного хлопчика, на якого в магазині впала полиця

Спеціалісти київського «Охматдиту» врятували трирічного хлопчика, на якого у магазині взуття впала полиця і спричинила важкі травми. У дитини була ушкоджена ліва частина печінки, що призвело до масивної внутрішньочеревної кровотечі. Хлопчика терміново прооперували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Киянину Артему – три роки. Він разом із батьками прийшов до магазину по нове взуття. І поки мама оплачувала покупку, хлопчик потягнувся до полиці з товаром, яка миттю обвалилася на нього. Батьки кинулися витягати сина. Він був блідий, згодом виникла блювота з домішками крові. Рідні відразу повезли сина до «Охматдиту».

У лікарні хлопчика обстежили, виконали КТ. З’ясувалося, що у дитини важка травма живота, пошкоджена ліва частина печінки з масивною внутрішньочеревною кровотечею.

«При закритій травмі печінки п’ятого ступеня рішення має прийматися за хвилини. В операційній ми побачили пошкоджену ліву частину печінки з ушкодженням магістральних судин і величезною крововтратою. Кровотечу вдалося зупинити. Травмовану частину видалили шляхом резекції печінки так, щоб збережена частина змогла нормально працювати», – каже хірург-трансплантолог Олег Годік.

Через масивну крововтрату дитині знадобилося переливання крові. Для цього медики використали спеціальний апарат, що дозволяє очищати й повертати пацієнтові власні еритроцити.

Операція минула успішно. Після хірургічного втручання Артем провів у лікарні два тижні. Його стан стабілізувався і він поїхав додому. Попереду у нього ще медикаментозне лікування та регулярні обстеження, щоб лікарі в «Охматдиті» могли оцінювати процес відновлення печінки.

