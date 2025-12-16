Головна Країна Здоров'я
Столичні медики врятували трирічного хлопчика, на якого в магазині впала полиця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Столичні медики врятували трирічного хлопчика, на якого в магазині впала полиця
Після хірургічного втручання Артем провів у лікарні два тижні
фото: Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

У дитини була важка травма живота, пошкоджена ліва частина печінки

Спеціалісти київського «Охматдиту» врятували трирічного хлопчика, на якого у магазині взуття впала полиця і спричинила важкі травми. У дитини була ушкоджена ліва частина печінки, що призвело до масивної внутрішньочеревної кровотечі. Хлопчика терміново прооперували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Киянину Артему – три роки. Він разом із батьками прийшов до магазину по нове взуття. І поки мама оплачувала покупку, хлопчик потягнувся до полиці з товаром, яка миттю обвалилася на нього. Батьки кинулися витягати сина. Він був блідий, згодом виникла блювота з домішками крові. Рідні відразу повезли сина до «Охматдиту».

Столичні медики врятували трирічного хлопчика, на якого в магазині впала полиця фото 1

У лікарні хлопчика обстежили, виконали КТ. З’ясувалося, що у дитини важка травма живота, пошкоджена ліва частина печінки з масивною внутрішньочеревною кровотечею.

«При закритій травмі печінки п’ятого ступеня рішення має прийматися за хвилини. В операційній ми побачили пошкоджену ліву частину печінки з ушкодженням магістральних судин і величезною крововтратою. Кровотечу вдалося зупинити. Травмовану частину видалили шляхом резекції печінки так, щоб збережена частина змогла нормально працювати», – каже хірург-трансплантолог Олег Годік.

Столичні медики врятували трирічного хлопчика, на якого в магазині впала полиця фото 2

Через масивну крововтрату дитині знадобилося переливання крові. Для цього медики використали спеціальний апарат, що дозволяє очищати й повертати пацієнтові власні еритроцити.

Операція минула успішно. Після хірургічного втручання Артем провів у лікарні два тижні. Його стан стабілізувався і він поїхав додому. Попереду у нього ще медикаментозне лікування та регулярні обстеження, щоб лікарі в «Охматдиті» могли оцінювати процес відновлення печінки.

Раніше волинські лікарі видалили зі шлунку семирічної дівчинки трихобезоар – стороннє тіло з волосся, слизу та частинок їжі.

Також у місті Боярка на Київщині медсестра вколола новонародженій дитині 20 доз вакцини замість однієї.

Нагадаємо, у вересні в Україні поширювалася нова інфекція, симптоми якої нагадують алергію, але вона не є Covid-19 чи грипом. Лікар Тарас Жиравецький розповів, що перші ознаки захворювання включають легке підвищення температури до 37,1°C, сильно закладений ніс та кашель, який з’являється через кілька днів.

Теги: лікар інфекція батьки травма Київ

