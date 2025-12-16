Головна Країна Здоров'я
Що зберігати в холодильнику під час блекаутів та від чого відмовитися: пояснення лікарки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Людмила Сердюк нагадала, що не варто відкривати холодильник під час відключення світла
колаж: glavcom.ua

Під час частих і тривалих відключень світла краще не готувати багатокомпонентні страви «на потім»

Часті і тривалі відключення світла, які наразі тривають по всій території України у зв’язку з ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури, актуалізували проблему зберігання продуктів в умовах, коли холодильники подовгу не працюють. Які продукти не можна довго зберігати без холоду? Як убезпечити себе і свою родину від харчових отруєнь? Як раціонально оптимізувати харчування в цей важкий для країни період? На ці питання «Главкому» відповіла сімейна лікарка, терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

Продукти, які не можна довго зберігати без холодильника

Якщо холодильник подовгу відключений, то насамперед, за словами лікарки, важливо максимально відмовитись від покупки м’яса, риби, морепродуктів, а також молочних продуктів. Наприклад, відкрите молоко, м’які сири, такі як бринза, морацела, рікота, без холоду зберігаються лише 2-6 годин.

«Йдеться про те, що, наприклад, м’ясо і рибу купувати, звичайно ж, можна, але за умови, що ви їх одразу приготуєте і з’їсте на вечерю», – уточнила медик. Та ж сама історія, за словами Людмили Сердюк, із супами, борщами, кашами з м’ясом і молоком.

Наприклад, плов і макарони із соусом не варто зберігати більше ніж 2-4 години. «Повторне підігрівання не завжди рятує від харчового отруєння. Навіть, якщо їжа виглядає «нормально» і після підігріву «смачна», – сказала лікарка.

Лікарка підкреслила, що у зв’язку із різдвяними і новорічними святами, що наближаються, варто звертати увагу на те, що такі традиційні страви, як олів’є, «шуба», салати з м’ясом, яйцями, а також торти з кремом, тістечка поза холодильником безпечні лише одну-дві години.

Ознаки, що продукти краще викинути

Лікар назвала ознаки, які свідчать про те, що продуктів краще позбутися, щоб не ризикувати власним здоров’ям. Йдеться, насамперед, про неприємний запах, слизьку поверхню, здуту упаковку,кислий або гіркий смак. «Якщо сумніваєтесь в якості – не ризикуйте», – закликає лікарка.

Як довше зберігати продукти, якщо світло пропало

Людмила Сердюк нагадала, що не варто відкривати холодильник під час відключення світла. Закритий, він зберігає холод значно ефективніше – до 4-6 годин, а морозилка – до 24 годин. Як варіант можна підстрахуватися завчасним замороженням води у пластикових пляшках, а потім класти їх у холодильник під час відключення. Також зараз продукти можна винести на балкон.

Що готувати під час блекауту

За словами лікарки, під час частих і тривалих відключень світла варто перейти на раціон, в якому переважають каші на воді, супи із консервів, макарони з тушонкою, печена картопля.

Отже, наразі краще не готувати страви з молоком, салати з майонезом, багатокомпонентні страви «на потім». Пам’ятаймо, що варто купувати продукти на один раз за принципом «купили – з’їли». Але натомість мати запас води, консервів і сухих продуктів (круп, макаронів тощо).

Нагадаємо, у селі Хотів на Білоцерківщині одна людина померла, ще двоє в лікарні. Ймовірно, через харчове отруєння

