Лікар діяв, щоб дискредитувати колег і водночас виглядати героєм у очах персоналу

Суд французького міста Безансон засудив до довічного ув’язнення колишнього анестезіолога Фредеріка Пешьє, відомого як «Доктор Смерть». Його визнали винним в отруєнні 30 пацієнтів, 12 з яких померли, в період з 2008 по 2017 рік. Про це повідомляє BBC.

Слідство встановило, що Пешьє навмисно підмішував у крапельниці пацієнтів речовини, які викликали зупинку серця або кровотечу.

За даними обвинувачення, він діяв із двох причин: щоб дискредитувати колег, з якими конфліктував, і щоб власноруч "рятувати" жертв і бути героєм в очах персоналу.

Серед постраждалих були як 89-річна жінка, так і чотирирічна дитина, яка пережила дві зупинки серця під час видалення мигдаликів.

Попри численні докази, зокрема висновки експертиз про перевищення концентрації калію в крові жертв у 100 разів, Пешьє свою провину не визнав. За його словами, трагедії були результатом «медичних помилок» всіх інших лікарів.

Згідно з вироком, він проведе у в’язниці щонайменше 22 роки.

Для багатьох пацієнтів, які вижили, наслідки отруєнь залишилися на все життя. Одна з потерпілих, Сандра Сімард, зазначила в суді, що її тіло постійно болить, ніби вона живе в організмі старої людини, хоча вона вдячна за можливість просто залишитися живою.

Нагадаємо, що у 2023 році на окупованій Луганщині 12 російських загарбників потрапили до лікарні у Сватовому після отруєння самогоном. За словами окупантів, вони придбали 2 пляшки самогону у «місцевого діда». Після розпивання алкоголю загарбники відчули різку слабкість та потемніння в очах. Наступного дня п'ятеро російських військових померли.



