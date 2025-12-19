Головна Київ Новини
search button user button menu button

30 тис. грн за «безкоштовну» операцію воїну ЗСУ. Поліція повідомила про підозру столичному хірургу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
30 тис. грн за «безкоштовну» операцію воїну ЗСУ. Поліція повідомила про підозру столичному хірургу
Люкарю загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Слідство встановило, що лікар неодноразово нагадував: втручання складне і його робота потребує додаткової плати

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру лікарю-травматологу однієї з комунальних лікарень. Медик оцінив безкоштовну допомогу тяжко пораненому військовослужбовцю ЗСУ у 30 тис. грн. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

У відомстві зазначили, що військовослужбовця госпіталізували із тяжкими пораненнями, які він отримав під Авдіївкою. Йому потрібно було зробити операцію із встановленням ортопедичного апарату зовнішньої фіксації "Ілізарова"

Слідство встановило, що лікар-травматолог неодноразово нагадував, що втручання складне і його робота потребує додаткової плати.

«Після операції, коли пацієнт перебував у післяопераційному стані, лікар надав йому номер банківської картки, куди потрібно відправити 30 тис. грн, які військовослужбовець змушений був сплатити», – йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України
Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу. 

Раніше у Києві було викрито лікаря-нарколога, який за гроші визнавав нетверезих водіїв тверезими. За даними слідства, лікар наркологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №10 за $1 тис. видавав довідки про відсутність стану алкогольного або наркотичного сп’яніння. Такі документи допомагали водіям уникати відповідальності за статтею 130 КУпАП України – керування транспортом у нетверезому стані.

Теги: медик лікар слідство робота Київ прокуратура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 29 листопада 2025 року
28 листопада, 20:34
Багатоповерхівка у Києві, в яку поцілили уламки російського дрона під час атаки у ніч на 29 листопада
Київ. Через атаку загинуло двоє людей (оновлено)
29 листопада, 08:04
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
21 листопада, 20:38
Внаслідок обстрілу пошкоджено 541 вікно та 63 балкони
Жителі Дарниці оговтуються після однієї з наймасштабніших повітряних атак ворога (фото)
1 грудня, 10:04
Зловмисниці повідомлено про підозру, за невдалий «жарт» їй загрожує до восьми років позбавлення волі
У Києві жінка погрожувала підірвати відділення поліції гранатою
1 грудня, 16:39
Окремо на мапі позначені місця, де розташовані контейнери «Кошики добра», куди можна віддати чисті речі та одяг
Де викинути скло чи небезпечні відходи: У «Києві Цифровому» з'явилася інтерактивна мапа
2 грудня, 11:58
Під час стабілізаційних відключень електроенергії частина мереж зовнішнього освітлення може тимчасово вимикатися разом з іншими споживачами
У Києві зменшено яскравість вуличного освітлення
12 грудня, 05:03
Дитячий майданчик у Києві вкрило снігом
Київ та область накрив сніг (фото)
14 грудня, 09:36
У першій половині дня 16 грудня у Києві туманна погода, видимість 200-500 метрів
Синоптики попередили киян про небезпечні метеорологічні явища
16 грудня, 09:33

Новини

Зимові канікули у школах Києва 2024-2025: стали відомі точні дати
Зимові канікули у школах Києва 2024-2025: стали відомі точні дати
30 тис. грн за «безкоштовну» операцію воїну ЗСУ. Поліція повідомила про підозру столичному хірургу
30 тис. грн за «безкоштовну» операцію воїну ЗСУ. Поліція повідомила про підозру столичному хірургу
У «притулку» на Обухівщині загинуло понад 50 тварин: випадок розслідує поліція
У «притулку» на Обухівщині загинуло понад 50 тварин: випадок розслідує поліція
Обмеження руху на Деміївській площі: «Київавтодор» попередив про дорожні роботи
Обмеження руху на Деміївській площі: «Київавтодор» попередив про дорожні роботи
У столиці демонтовано низку постаментів радянських пам’ятників (фото)
У столиці демонтовано низку постаментів радянських пам’ятників (фото)
Фонд Міндіча скупив 77 квартир у Києві зі знижкою на $5 млн – розслідування
Фонд Міндіча скупив 77 квартир у Києві зі знижкою на $5 млн – розслідування

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua