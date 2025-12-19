30 тис. грн за «безкоштовну» операцію воїну ЗСУ. Поліція повідомила про підозру столичному хірургу

Люкарю загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру лікарю-травматологу однієї з комунальних лікарень. Медик оцінив безкоштовну допомогу тяжко пораненому військовослужбовцю ЗСУ у 30 тис. грн. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

У відомстві зазначили, що військовослужбовця госпіталізували із тяжкими пораненнями, які він отримав під Авдіївкою. Йому потрібно було зробити операцію із встановленням ортопедичного апарату зовнішньої фіксації "Ілізарова"

Слідство встановило, що лікар-травматолог неодноразово нагадував, що втручання складне і його робота потребує додаткової плати.

«Після операції, коли пацієнт перебував у післяопераційному стані, лікар надав йому номер банківської картки, куди потрібно відправити 30 тис. грн, які військовослужбовець змушений був сплатити», – йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.

Раніше у Києві було викрито лікаря-нарколога, який за гроші визнавав нетверезих водіїв тверезими. За даними слідства, лікар наркологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №10 за $1 тис. видавав довідки про відсутність стану алкогольного або наркотичного сп’яніння. Такі документи допомагали водіям уникати відповідальності за статтею 130 КУпАП України – керування транспортом у нетверезому стані.