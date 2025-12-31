У Львові нейрохірурги провели надзвичайну операцію немовляті з пухлиною мозку (фото)

Операція немовляти Олівії була дуже складною, але лікарі впоралися

У Львові лікарі провели складну операцію немовляті з Рівного. Дитина мала пухлину у мозку, що загрожувала її життю. У львівському медзакладі розповіли про операцію маленької Олівії. Про це пише «Главком» із посиланням на допис медзакладу.

У центрі дитячої медицини повідомили, що операція дитини пройшла успішно. Нейрохірургам вдалося видалити пухлину з мозку та зберегти життя немовляти. «Видалення пухлини у такої малесенької пацієнтки (а на той момент Олівія важила близько 6 кг) саме по собі є надзвичайно ризикованим. Утворення розташовувалося в зоні судинного сплетення з високим кровопостачанням, а отже, з високим ризиком значної крововтрати. До того ж пухлина була близько до ділянки, відповідальної за рухи. Тому операція вимагала максимальної точності та ретельної підготовки», – розповів керівник Клініки дитячої нейрохірургії Михайло Ловга.

Нейрохірургам вдалося видалити пухлину з мозку дівчинки фото: Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр/Facebook

У медзакладі розповіли, що перед операцію були узгодженні всі можливі ризики та ускладнення. Також відбулася серйозна підготовка до складного хірургічного втручання. «Це була зовсім не типова, м’яко кажучи, операція з видалення пухлини», – зазначив Михайло Ловга.

Операція маленької Олівії тривала довше, ніж очікувалося, тому після кожного етапу лікарі зупинялися, щоб контролювати крововтрату пацієнтки. У медзакладі пояснили, що успіх подібної операції залежить від наявності інтраопераційного моніторингу й звичайно ж професіоналів та їхньої злагодженої та командної роботи. Операція Олівії пройшла успішно.

Операція маленької Олівії тривала довше, ніж очікувалося фото: Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр/Facebook

Наразі дівчинка перебуває у гарному стані, їсть, сміється та вчиться вимовляти свої перші звуки. «Усі навички, які були до операції, повернулися, а також з’явилися нові, відповідно до віку. Ми безмежно щасливі й вдячні лікарям за врятоване життя нашої донечки», – розповіла мама Олівії.

Раніше «Главком» розповідав про те, як 43-річний Іван Подлєднєв страждав на цироз печінки останньої стадії. Часу для очікування посмертного донора чоловік не мав. Тож його дружина 48-річна Світлана Подлєднєва віддала йому частину своєї печінки. Операція пройшла успішно і львівські лікарі трансплантували хворому орган.