В Україні за тиждень на кір захворіло понад 500 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього з початку року від ускладнень кору померло 13 людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих

В Україні протягом тижня, з 21 по 28 серпня, кір захворіли 538 осіб, з них 293 дитини, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Повідомляється, що за 34-й тиждень 2018 року на кір захворіли 538 осіб - 245 дорослих і 293 дитини. Це на 12,5% менше, ніж на попередньому тижні. Зниження захворюваності спостерігається вже другий тиждень поспіль.

Всього з початку року на кір захворіли 29,9 тис. осіб - 12,2 тис. дорослих і 17,7 дітей.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 5830 людей: 1838 дорослих і 3992 дитини), Закарпатській (всього 3014 людей: 565 дорослих і 2449 дітей), Івано-Франківській (всього 2757 людей: 788 дорослих і 1969 дітей), Одеській (всього 2355 людей: 1188 дорослих і 1167 дітей), місті Києві (всього 2098 людей: 1314 дорослих і 784 дитини) та Тернопільській (всього 1606 людей: 622 дорослих і 984 дитини) областях.