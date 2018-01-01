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    Новини здоров'я

    В уряді розказали, як селянам добиватися безкоштовних ліків

    «Програма «Доступні ліки» в невеликих селах законодавчо врегульована, інша справа — як це відбувається на місцях»
    У невеликих селах, де немає лікарні, лікаря чи аптеки, проблему доступності «Доступних ліків» можна вирішити. Як саме це зробити, розказав заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у  інтерв’ю «Главкому». «У маленьких селах, де є фельдшерсько-акушерський пункт, цю проблему ще можна вирішити.
    • Вчора, 23:59
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    «Програма «Доступні ліки» в невеликих селах законодавчо врегульована, інша справа — як це відбувається на місцях»

    У невеликих селах, де немає лікарні, лікаря чи аптеки, проблему доступності «Доступних ліків» можна вирішити. Як саме це зробити, розказав заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у  інтерв’ю «Главкому».

    «У маленьких селах, де є фельдшерсько-акушерський пункт, цю проблему ще можна вирішити. Фельдшер має право  укласти угоду з ліцензованим аптечним закладом, який бере участь у програмі, і отримати ліки наперед та видавати їх хворим. Пізніше фельдшер готує та подає звітність до аптеки за рецептами, які виписав, а аптечний заклад отримує кошти від розпорядника (закладу охорони здоров’я чи муніципалітету), з яким він має угоду», — пояснив він.

    За словами Ілика, механізм постачання ліків за програмою «Доступні ліки» в невеликі села законодавчо врегульований. «Інша справа — як це відбувається на місцях. Безумовно, є питання до місцевої влади: вона повинна поширювати програму і в селах також», — резюмував він.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.

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