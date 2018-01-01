В уряді розказали, як селянам добиватися безкоштовних ліків

«Програма «Доступні ліки» в невеликих селах законодавчо врегульована, інша справа — як це відбувається на місцях»

У невеликих селах, де немає лікарні, лікаря чи аптеки, проблему доступності «Доступних ліків» можна вирішити. Як саме це зробити, розказав заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у інтерв’ю «Главкому». «У маленьких селах, де є фельдшерсько-акушерський пункт, цю проблему ще можна вирішити.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Програма «Доступні ліки» в невеликих селах законодавчо врегульована, інша справа — як це відбувається на місцях»

У невеликих селах, де немає лікарні, лікаря чи аптеки, проблему доступності «Доступних ліків» можна вирішити. Як саме це зробити, розказав заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у інтерв’ю «Главкому».

«У маленьких селах, де є фельдшерсько-акушерський пункт, цю проблему ще можна вирішити. Фельдшер має право укласти угоду з ліцензованим аптечним закладом, який бере участь у програмі, і отримати ліки наперед та видавати їх хворим. Пізніше фельдшер готує та подає звітність до аптеки за рецептами, які виписав, а аптечний заклад отримує кошти від розпорядника (закладу охорони здоров’я чи муніципалітету), з яким він має угоду», — пояснив він.

За словами Ілика, механізм постачання ліків за програмою «Доступні ліки» в невеликі села законодавчо врегульований. «Інша справа — як це відбувається на місцях. Безумовно, є питання до місцевої влади: вона повинна поширювати програму і в селах також», — резюмував він.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.