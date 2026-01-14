Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 13-14 січня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 13-14 січня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 13 по 14 січня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

13 січня

У вівторок, 13 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,6 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

14 січня

У середу, 14 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: самопочуття магнітна буря стрес Сонце Планета Земля здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після прийому препарату для схуднення «Оземпік» вага повертається ще швидше
Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики
Вчора, 21:54
Активність Сонця з 11 по 12 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 11-12 січня: якою буде сонячна активність
11 сiчня, 07:42
Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан мереж, за узгодженням з енергопостачальною організацією
Злив води з опалення у Києві: влада пояснила, чи означає це тривалу відсутність тепла
9 сiчня, 15:12
Полоскання – один з найефективніших способів зняти неприємні відчуття в горлі
Як зняти біль у горлі, якщо під рукою немає потрібних ліків: поради терапевтки
7 сiчня, 15:52
Активность Солнца с 3 по 4 января 2026 года
Прогноз магнитных бурь 3-4 января: какой будет солнечная активность
3 сiчня, 09:09
Трамп зробив заяву про своє здоров'я
Трамп похизувався результатами когнітивного обстеження
2 сiчня, 21:59
Активність Сонця з 1 по 2 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 січня: якою буде сонячна активність
1 сiчня, 07:30
Активність Сонця з 27 по 28 грудня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 27-28 грудня: якою буде сонячна активність
27 грудня, 2025, 03:37
Активність Сонця з 19 по 20 грудня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 19-20 грудня: якою буде сонячна активність
19 грудня, 2025, 07:28

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 13-14 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 13-14 січня: якою буде сонячна активність
Як ефективно і безпечно зігрітися в умовах відсутності опалення – практичні поради
Як ефективно і безпечно зігрітися в умовах відсутності опалення – практичні поради
Несподівані поради психолога, як комфортно пережити холодні місяці
Несподівані поради психолога, як комфортно пережити холодні місяці
Прогноз магнітних бур на 11-12 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 11-12 січня: якою буде сонячна активність
На деменцію може вказувати одна фраза: дослідження науковців
На деменцію може вказувати одна фраза: дослідження науковців
Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом
Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом

Новини

В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua