Як уникнути переохолодження вдома. Корисні поради від лікарки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Як уникнути переохолодження вдома. Корисні поради від лікарки
Лікарка розповіла, як зігрітися вдома в холодну пору
Лікарка розповіла, яких правил треба дотримуватися, щоб не змерзнути вдома

Холод може спричинити уповільнення важливих для процесів організму, як кровообіг, дихання, серцебиття тощо. Тож в період холодів варто піклуватися про себе навіть вдома. Порадами, як зігрітися в холодну пору та зберегти своє здоров'я розповіла лікарка мобільної служби паліативної допомоги з Києва Зоя Максимова, пише «Главком».

Зберігайте тепло в оселі

За словами лікарки, одне з правил, якого треба дотримуватися в холодну пору вдома, це контролювати тепло в оселі. Мінімальна температура повітря 18 °C, нижчі показники мають ризик переохолодження. Тому варто ущільнити вікна та двері, щоб зайвий холод не проникав у квартиру.

Одягайтеся вдома тепліше

Як уникнути переохолодження вдома. Корисні поради від лікарки фото 1

Також треба не нехтувати теплим одягом навіть вдома, тому не забувайте про багатошаровість. «Обов’язково шкарпетки і краще 2 пари (бавовна + вовна). Якщо мерзнуть руки – тонкі рукавички. Перед тим як вдягати шкарпетки та рукавиці – розігрійте стопи і долоні. Інакше вони будуть зберігати не тепло, а холод. Не перетискайте одягом – це погіршує кровообіг і буде ще холодніше. Обирайте одяг з вільною резинкою», – радить лікарка.

Робіть зарядку, щоб не змерзнути 

Якщо ви працюєте вдома та ведете сидячий спосіб життя, треба частіше змінювати положення тіла. «Розтерти руки, стопи. Навіть мінімальний рух зменшує втрату тепла», – пояснила фахівчиня.

Пийте більше теплої рідини в холодну пору

Як уникнути переохолодження вдома. Корисні поради від лікарки фото 2

Також треба контролювати водний баланс в організмі та частіше пити теплу воду, чай, або бульйон. Зоя Максимова радить тепле пиття кожні дві години.

Ознаки переохолодження

  • Холодні руки та стопи;
  • бліда або мармурова шкіра;
  • сонливість, загальмованість;
  • тремтіння або навпаки повна нерухомість;
  • уповільнене серцебиття.

Раніше «Главком» розповідав про те, як сімейна лікарка, терапевтка загальної практики Людмила Сердюк поділилася з читачами «Главкома» перевіреними порадами, які допоможуть зігрітися без опалення. Насамперед лікарка нагадала, що тривале перебування у некомфортно холодній квартирі (нижче 20 градусів) збільшує ризик не тільки ГРВІ, але й серцево-судинних захворювань, патологій ендокринної та нервової систем.

Також «Главком» писав про поради психологині та доцентки кафедри психології Плімунтського університету (Велика Британія) Софі Хомер, як комфортно пережити холодні місяці.  

