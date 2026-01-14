Як уникнути переохолодження вдома. Корисні поради від лікарки
Лікарка розповіла, яких правил треба дотримуватися, щоб не змерзнути вдома
Холод може спричинити уповільнення важливих для процесів організму, як кровообіг, дихання, серцебиття тощо. Тож в період холодів варто піклуватися про себе навіть вдома. Порадами, як зігрітися в холодну пору та зберегти своє здоров'я розповіла лікарка мобільної служби паліативної допомоги з Києва Зоя Максимова, пише «Главком».
Зберігайте тепло в оселі
За словами лікарки, одне з правил, якого треба дотримуватися в холодну пору вдома, це контролювати тепло в оселі. Мінімальна температура повітря 18 °C, нижчі показники мають ризик переохолодження. Тому варто ущільнити вікна та двері, щоб зайвий холод не проникав у квартиру.
Одягайтеся вдома тепліше
Також треба не нехтувати теплим одягом навіть вдома, тому не забувайте про багатошаровість. «Обов’язково шкарпетки і краще 2 пари (бавовна + вовна). Якщо мерзнуть руки – тонкі рукавички. Перед тим як вдягати шкарпетки та рукавиці – розігрійте стопи і долоні. Інакше вони будуть зберігати не тепло, а холод. Не перетискайте одягом – це погіршує кровообіг і буде ще холодніше. Обирайте одяг з вільною резинкою», – радить лікарка.
Робіть зарядку, щоб не змерзнути
Якщо ви працюєте вдома та ведете сидячий спосіб життя, треба частіше змінювати положення тіла. «Розтерти руки, стопи. Навіть мінімальний рух зменшує втрату тепла», – пояснила фахівчиня.
Пийте більше теплої рідини в холодну пору
Також треба контролювати водний баланс в організмі та частіше пити теплу воду, чай, або бульйон. Зоя Максимова радить тепле пиття кожні дві години.
Ознаки переохолодження
- Холодні руки та стопи;
- бліда або мармурова шкіра;
- сонливість, загальмованість;
- тремтіння або навпаки повна нерухомість;
- уповільнене серцебиття.
Раніше «Главком» розповідав про те, як сімейна лікарка, терапевтка загальної практики Людмила Сердюк поділилася з читачами «Главкома» перевіреними порадами, які допоможуть зігрітися без опалення. Насамперед лікарка нагадала, що тривале перебування у некомфортно холодній квартирі (нижче 20 градусів) збільшує ризик не тільки ГРВІ, але й серцево-судинних захворювань, патологій ендокринної та нервової систем.
Також «Главком» писав про поради психологині та доцентки кафедри психології Плімунтського університету (Велика Британія) Софі Хомер, як комфортно пережити холодні місяці.
