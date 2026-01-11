Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Несподівані поради психолога, як комфортно пережити холодні місяці

Вікторія Яснопольська
glavcom.ua
Вікторія Яснопольська
google social img telegram social img facebook social img

Будьте в гармонії з зимою, а не проти неї

Після передсвяткової метушні очікування весни може бути психологічно особливо складним. На вулиці холодно, світловий день короткий, здається, що січень і лютий триватимуть вічно. Доцент кафедри психології Плімунтського університету (Велика Британія) Софі Хомер запропонувала кілька несподіваних і нетрадиційних підходів, як благополучно і комфортно пережити холодні місяці. 

Затишно плисти за течією

Як пояснила психолог, короткі дні і довгі ночі природним чином викликають бажання сповільнитися.

«Це не недолік, це біологія. Однак в суспільстві, яке так високо цінує продуктивність, ми можемо виявити, що чинимо опір заклику до відпочинку», – зазначає Софі.

Експерт рекомендує не придушувати свої біологічні ритми, не змушувати себе рухатися вперед і наполегливо долати труднощі, а все ж прислухатися до заклику природи і трохи сповільнитися, заспокоїтися, дозволити собі плисти за течією.

Невеликі ритуали можуть зробити цю пору року затишною, такою, що відновлює сили, наповнює енергією: гарячі напої, ранній відхід до сну, теплі ванни, читання при світлі лампи, ведення щоденника, час, присвячений тільки собі.

«Відпочинок – це не лінь. Ми не тільки заслуговуємо на відпочинок, але і потребуємо його – часом ми навіть не усвідомлюємо цього, поки трохи не послабимо хватку», – стверджує фахівець. 

Чорно-біле мислення

Психолог також відзначила парадоксальність того, що з одного боку, все, що пов'язано із зимою – темрява, холод, тиша – вказує на відпочинок і релакс, а з іншого – саме в цю пору року ми даємо собі грандіозні новорічні обіцянки про початок нових проєктів і переосмислення себе.

«Робота над досягненням цілей важлива, але не менш важливо задуматися про те, як ми визначаємо успіх», – зазначає експерт.

За її словами, результати досліджень в області психології попереджають нас про чорно-біле мислення за принципом «все або нічого»: або все йде за планом, або це повний провал.

Однак, каже Софі, ми часто недооцінюємо важливість певної проміжної сірої зони між досконалістю і невдачею. Адже саме невеликі зміни в способі життя не тільки підсумовуються, але й набагато частіше зберігаються надовго.

«Коротка прогулянка зараховується. Десять хвилин розтяжки зараховуються. Один поживний прийом їжі зараховується. Прогрес є прогрес, незалежно від темпу», – стверджує експерт.

Не робіть це наодинці

За словами психолога, незалежно від того, чи прагнете ви до своїх цілей, насолоджуєтеся тишею або перебуваєте десь посередині, вам не потрібно робити це наодинці. Взаєморозуміння – потужний буфер проти поганого настрою. Але робіть це не тільки для себе – робіть це для оточуючих. Просте запитання: «Як справи?» (а потім, якщо необхідно, «і як у вас справи насправді?») може змінити чийсь день на краще.

Експерт підкреслює, що прості акти доброти мають хвильовий ефект, тому що психологія показує: наша поведінка, думки і почуття впливають один на одного. Прояв турботи, уваги та піклування про інших може не тільки підняти їм настрій, але і нам самим. 

У свою чергу, відчувши себе краще від турботи про ближнього, ми з більшою ймовірністю повторимо це, і цикл продовжиться. 

 

Читайте також:

Теги: здоров'я зима психологія поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий рік 2026: Червоний вогняний кінь – символ пристрасті, швидкості та удачі
Новий рік 2026: Червоний вогняний кінь – символ пристрасті, швидкості та удачі
29 грудня, 2025, 04:45
Українська телеведуча Інна Шевченко наголосила на важливості вакцинації немовлят
Вакцинація для немовлят. Відома телеведуча, що стала мамою в 47, звернулася до людей
15 грудня, 2025, 09:09
Стало можливим прогнозування початку сімейної хвороби Альцгеймера
Прорив у дослідженні Альцгеймера: виявлено важливий ген
10 грудня, 2025, 14:15
AESAN має рекомендації щодо заморозки яловичини, свинини та птиці
Скільки можна зберігати м'ясо в морозилці: результати нового дослідження
12 грудня, 2025, 10:42
Людмила Сердюк нагадала, що не варто відкривати холодильник під час відключення світла
Що зберігати в холодильнику під час блекаутів та від чого відмовитися: пояснення лікарки
16 грудня, 2025, 16:44
Гонконзький грип атакує Європу
Спалах «гонконзького грипу» в Європі: під ударом діти від 5 до 14 років
23 грудня, 2025, 14:28
Телефон за обіднім столом безпечніший для фігури, ніж телевізор
Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених
1 сiчня, 15:00
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який організував телеконференцію, підкреслив важливість домовленостей зі США щодо гарантій безпеки
Spiegel дізнався, що європейські лідери радили Зеленському перед переговорами у США
31 грудня, 2025, 05:43
80% меланом викликані впливом ультрафіолетового випромінювання на шкіру
Солярій викликає рак шкіри та мутацію ДНК. Результати дослідження
31 грудня, 2025, 11:24

Здоров'я

Несподівані поради психолога, як комфортно пережити холодні місяці
Несподівані поради психолога, як комфортно пережити холодні місяці
Прогноз магнітних бур на 11-12 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 11-12 січня: якою буде сонячна активність
На деменцію може вказувати одна фраза: дослідження науковців
На деменцію може вказувати одна фраза: дослідження науковців
Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом
Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом
Прогноз магнітних бур на 9-10 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 січня: якою буде сонячна активність
Звільнено очільника Держлікслужби
Звільнено очільника Держлікслужби

Новини

Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Сьогодні, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Сьогодні, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua