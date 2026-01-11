Несподівані поради психолога, як комфортно пережити холодні місяці

Будьте в гармонії з зимою, а не проти неї

Після передсвяткової метушні очікування весни може бути психологічно особливо складним. На вулиці холодно, світловий день короткий, здається, що січень і лютий триватимуть вічно. Доцент кафедри психології Плімунтського університету (Велика Британія) Софі Хомер запропонувала кілька несподіваних і нетрадиційних підходів, як благополучно і комфортно пережити холодні місяці.

Затишно плисти за течією

Як пояснила психолог, короткі дні і довгі ночі природним чином викликають бажання сповільнитися.

«Це не недолік, це біологія. Однак в суспільстві, яке так високо цінує продуктивність, ми можемо виявити, що чинимо опір заклику до відпочинку», – зазначає Софі.

Експерт рекомендує не придушувати свої біологічні ритми, не змушувати себе рухатися вперед і наполегливо долати труднощі, а все ж прислухатися до заклику природи і трохи сповільнитися, заспокоїтися, дозволити собі плисти за течією.

Невеликі ритуали можуть зробити цю пору року затишною, такою, що відновлює сили, наповнює енергією: гарячі напої, ранній відхід до сну, теплі ванни, читання при світлі лампи, ведення щоденника, час, присвячений тільки собі.

«Відпочинок – це не лінь. Ми не тільки заслуговуємо на відпочинок, але і потребуємо його – часом ми навіть не усвідомлюємо цього, поки трохи не послабимо хватку», – стверджує фахівець.

Чорно-біле мислення

Психолог також відзначила парадоксальність того, що з одного боку, все, що пов'язано із зимою – темрява, холод, тиша – вказує на відпочинок і релакс, а з іншого – саме в цю пору року ми даємо собі грандіозні новорічні обіцянки про початок нових проєктів і переосмислення себе.

«Робота над досягненням цілей важлива, але не менш важливо задуматися про те, як ми визначаємо успіх», – зазначає експерт.

За її словами, результати досліджень в області психології попереджають нас про чорно-біле мислення за принципом «все або нічого»: або все йде за планом, або це повний провал.

Однак, каже Софі, ми часто недооцінюємо важливість певної проміжної сірої зони між досконалістю і невдачею. Адже саме невеликі зміни в способі життя не тільки підсумовуються, але й набагато частіше зберігаються надовго.

«Коротка прогулянка зараховується. Десять хвилин розтяжки зараховуються. Один поживний прийом їжі зараховується. Прогрес є прогрес, незалежно від темпу», – стверджує експерт.

Не робіть це наодинці

За словами психолога, незалежно від того, чи прагнете ви до своїх цілей, насолоджуєтеся тишею або перебуваєте десь посередині, вам не потрібно робити це наодинці. Взаєморозуміння – потужний буфер проти поганого настрою. Але робіть це не тільки для себе – робіть це для оточуючих. Просте запитання: «Як справи?» (а потім, якщо необхідно, «і як у вас справи насправді?») може змінити чийсь день на краще.

Експерт підкреслює, що прості акти доброти мають хвильовий ефект, тому що психологія показує: наша поведінка, думки і почуття впливають один на одного. Прояв турботи, уваги та піклування про інших може не тільки підняти їм настрій, але і нам самим.

У свою чергу, відчувши себе краще від турботи про ближнього, ми з більшою ймовірністю повторимо це, і цикл продовжиться.