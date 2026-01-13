Головна Країна Здоров'я
Як ефективно і безпечно зігрітися в умовах відсутності опалення – практичні поради

Вікторія Яснопольська
glavcom.ua
Вікторія Яснопольська
Як ефективно і безпечно зігрітися в умовах відсутності опалення – практичні поради
колаж: glavcom.ua

Тривале перебування у некомфортно холодній квартирі (нижче 20 градусів) збільшує ризик не тільки ГРВІ, але й серцево-судинних захворювань, патологій ендокринної та нервової систем

Через інтенсивні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в розпал зими в квартирах багатьох українців наразі дуже холодно. Сімейна лікарка, терапевтка загальної практики Людмила Сердюк поділилася з читачами «Главкома» перевіреними порадами, які допоможуть зігрітися без опалення.

Головне зігріти тіло

Насамперед лікарка нагадала, що тривале перебування у некомфортно холодній квартирі (нижче 20 градусів) збільшує ризик не тільки ГРВІ, але й серцево-судинних захворювань, патологій ендокринної та нервової систем. Тривалий холод також веде до загострення хронічних хвороб.

Отже, за словами терапевтки, вкрай необхідно дбати про зігрівання тіла, як ззовні, так і зсередини.

Що стосується ззовні, то тут перш за все йдеться про правильний одяг. Він повинен бути багатошаровий, з натуральних дихаючих тканин – це важливий принцип ефективного зігрівання в холодному приміщенні за рахунок повітря між шарами. Наприклад, майка+ футболка+светр. 

Ноги й шия, за словами медика, це – must have. Йдеться про шкарпетки (краще дві пари), шарф або баф – зігріваючий ефект відчутний одразу.

«Не буде зайвим вдягати шапку навіть вдома, адже через голову, і це науково доведений факт, втрачається купа тепла», – зауважила Людмила Сердюк.

За її словами, в умовах слабкого опалення або його відсутності стануть в нагоді старі добрі грілка або пляшка з гарячою водою, які треба покласти під ковдру або до ніг.

До речі, спати теж краще в шапці і шкарпетках, накрившись не однією товстою ковдрою, а, приміром, двома пледами. Плюс – грілка в ноги перед сном.

І, звичайно ж, ніхто не скасовував фізичну активність. Присідання, планка, швидка зарядка на 2-3 хвилини реально не тільки зігріють тіло, але й покращать настрій.

Теплий кокон

У квартирі, що погано опалюється, важливо зробити одну кімнату «базовою», тобто утеплити її за принципом кокона. А саме:

  • закрити двері і щілини;
  • вікна і двері утеплити ковдрами особливо вночі – це реально працює;
  • поли стануть значно теплішими, якщо на них кинути килими або принаймні пледи чи ковдри.

Для дітей можна спорудити намет з пледів – під столом або на ліжку. Це одночасно і весело, і тепло.

Тепло зсередини

Лікарка наголосила, що в умовах некомфортно низьких температур у квартирі вашими постійними супутниками повинні стати гарячі напої – чай, узвар, кава, просто гаряча вода. У напої можна додавати імбир, мед, корицю.

«Добре паливо для зігрівання – це їжа. Супи, каші, щось тепле і ситне», – радить медикиня.

Ні в якому разі для зігрівання приміщення не використовуйте газові балони, мангали, генератори або саморобні обігрівачі. Це, наголошують експерти, смертельно небезпечно.

Цього тижня в Україні панує справжня зима з арктичним повітрям. Спостерігається значне зниження температури, особливо у нічні години, та потужні снігопади у більшості регіонів. Найхолоднішими стануть дні в середині тижня, коли температура подекуди опуститься нижче -20°C. 

