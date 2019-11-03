Вчені назвали ознаку швидкої смерті



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Під час експерименту люди з незвичайною картиною рухової активності вмирали в 1,6 рази частіше

Люди похилого віку, у яких спостерігаються раптові зміни в щоденній руховій активності, найбільше схильні до ризику травм, інвалідності і смерті - дослідження

Група вчених із США і Канади з'ясувала, що люди похилого віку, у яких спостерігаються раптові зміни в щоденній руховій активності, найбільше схильні до ризику травм, інвалідності і смерті.

Про це повідомляється в пресрелізі на EurekAlert.

У довготривалому дослідженні, що продовжувалося 13 років, взяли участь 1275 чоловік.

Фахівці контролювали фізичну активність добровольців за допомогою моніторів, одягнутих на зап'ясті.

Використовуючи статистичні моделі, вчені продемонстрували, що в учасників, які раптово починали рухатися активніше або вести себе більш спокійно протягом 1 години 90 хвилин або більше двох годин, підвищувався ризик розвитку слабкості та інвалідності з порушенням повсякденної діяльності протягом наступних 13 років.

Люди з незвичайною картиною рухової активності також вмирали в 1,6 рази частіше.

У жовтні повідомлялося про відкриття вчених Гарвардської медичної школи в США, які з'ясували, що надмірна нейронна активність мозку, пов'язана з деменцією і епілепсію, грає роль під час старіння і сприяє короткій тривалості життя людини.

Джерело: Газета.Ru