  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Вчені попередили про магнітні бурі у вересні

    • Розсилка
    Вчені попередили про магнітні бурі у вересні

    Метеозалежні люди можуть відчути головний біль, запаморочення, слабкість, дратівливість і перепади настрою

    У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця попереджають про шість магнітних сплесків у вересні, які прирівнюються до магнітної бурі першого рівня G1.

    Так, магнітні коливання очікуються у період з 11 по 14 вересня, 16 і 22 вересня.

    Наголошується, що бурі 1 класу здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах ( до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

    Метеозалежні люди можуть відчути головний біль, запаморочення, слабкість, дратівливість і перепади настрою.

    Медики рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі і пити багато води. Також слід уникати важких фізичних навантажень і відмовитися від вживання алкоголю.

    За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події цього року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ