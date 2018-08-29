Вчені попередили про магнітні бурі у вересні

Так, магнітні коливання очікуються у період з 11 по 14 вересня, 16 і 22 вересня.

Наголошується, що бурі 1 класу здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах ( до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

Метеозалежні люди можуть відчути головний біль, запаморочення, слабкість, дратівливість і перепади настрою.

Медики рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі і пити багато води. Також слід уникати важких фізичних навантажень і відмовитися від вживання алкоголю.

За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події цього року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.