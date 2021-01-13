Податківці виявили в Києві підпільний склад із алкоголем на 2,5 млн грн (фото)

Вилучено близько 7 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів

Декілька осіб на території Києва та у Київській області організували незаконне зберігання та збут алкогольних напоїв без відповідних дозволів та ліцензій, в тому числі в торгових приміщеннях на території ринку. Про це повідомляє Головне управління ДФС у Києві.

Склад із товарами акцизної групи виявили працівники ДФС під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

«Співробітники ГУ ДФС у Києві провели обшук нежитлових приміщень, під час якого з незаконного обігу вилучили лікеро-горілчані вироби (горілка, віскі, коньяк імпортного виробництва) – близько 7 тис. літрів», – повідомив в. о. начальника ГУ ДФС у м. Києві Сергій Кононенко.

Вилучені та арештовані товарно-матеріальні цінності загальною орієнтовною вартістю понад 2,5 млн гривень передані на відповідальне зберігання.