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Венерологиня попередила про надскладні наслідки невиявленого сифілісу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Венерологиня попередила про надскладні наслідки невиявленого сифілісу
Оксана Сіра: «Сифіліс може проявлятися зовсім у різних, не тільки «чутливих» місцях»
фото з відкритих джерел

Дерматовенеролог із 40-річним стажем пояснила, як хвороби, які передаються статевим шляхом, заробили «особливе» ставлення у суспільстві

Сифіліс може проявлятися абсолютно по-різному. На пізніх стадіях хвороба здатна уразити головний мозок та проявитися у вигляді гум – каучукоподібних, окреслених вузликів запальної тканини. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла дерматовенерологиня вищої категорії, колишня завідувачка Львівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Оксана Сіра.

«Сифіліс може проявлятися зовсім у різних, не тільки «чутливих» місцях. Скажімо, пацієнту у неврологічному відділі ставлять діагноз «розсіяний склероз». І ніби все вказує на цей діагноз, але обстежуються на сифіліс, виявляється, це не розсіяний склероз, це ураження головного мозку вже спірохетою. Або ж потрапляє людина в кардіологію, їй ставлять розширення аорти, готують до операції. Беруть аналізи, і виявляється, що аневризма аорти зовсім іншого генезу, це гума. Може бути гума в кістці. Були такі випадки», – зазначила лікарка.

Гума (лат. gumma; syphilis gummosa) – форма гранульоми, яка зустрічається при пізній (третинній) стадії сифілісу через 3-12, а іноді й 20 років після первинної стадії хвороби.

За словами Оксани Сірої, неможливо спрогнозувати, де саме проявиться гума. «Треба дивитися на стадійність хвороби, на різні обстеження, які дають інформацію. Можна приблизно вирахувати час і момент зараження», – зауважила дерматовенерологиня.

Також вона пояснила, чому загалом тема інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), така сороміцька в суспільстві: «Кожна людина вважає себе хорошою і не хоче за собою пам'ятати якісь нехороші вчинки, – тому напевно ця тема дискомфортна. Напевно, що дискомфорт вносило і те, що за радянських часів обов'язковим було повідомити, якщо у людини діагностовано ІПСШ: у санстанцію, наприклад. Крім того, такий пацієнт мусив привести абсолютно всіх своїх статевих партнерів. З одного боку, це правильно, щоб люди не страждали. З іншого – до інтимного життя людини не можна підключати суспільство».

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки інсультів, викликаних гіпертонією на тлі стресу. Фахівці вже називають це «воєнною» хворобою. 

Раніше ендокринологиня пояснила, чому тренд на бодіпозитив є вкрай шкідливим для здоров'я.

До слова, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко попередив, що внаслідок зловживання антибіотиками через 10 років трансплантації в Україні можуть припинитися, а пневмонія стане невиліковною.

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Теги: здоров'я лікар інфекція хвороба інфекційні захворювання

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