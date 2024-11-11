Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
Антикорупційний суд наголосив, що інформація, яка містить охоронювану законом лікарську таємницю, надасть змогу слідству в подальшому використовувати її як докази
скріншот із відео «Суспільне Хмельницький»

Виїмка медичних документів відбулася у рамках кримінального провадження за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини

Вищий антикорупційний суд арештував низку документів, вилучених 28-29 жовтня детективами НАБУ під час обшуків Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) у рамках кримінального провадження за підозрою у незаконному збагаченні головлікаря Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Отже, під арештом опинилися журнали протоколів засідань облМСЕК, журнали обліку довідок МСЕК, посадові інструкції службових осіб, накази головного лікаря, медичні справи, акти огляду та журнали та інші документи.

Серед усієї арештованої документації переважну більшість складають медичні справи осіб, яким оформлено інвалідність протягом 2022-жовтня 2024 року. Всього їх арештовано понад 1,5 тис. штук. Зокрема, у досудовому розслідуванні сказано, щодо у цьому переліку є «інвалідні» справи працівників прокуратури, суду, поліції та військовослужбовців. А в самому тексті ухвали є згадки про медичні справи шістьох суддів Хмельниччини з інвалідністю: двоє суддів Хмельницького міськрайонного суду, по одному – з Апеляційного суду Хмельницької області, Кам’янець-Подільського міськрайонного суду і Новоушицького районного суду.

«Існують достатні підстави вважати, що зазначені вище документи Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема визначають обставини кримінального правопорушення та ймовірно причетних осіб до його вчинення, тому ці документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а отже є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні», – зазначив у своєму клопотанні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У свою чергу антикорупційний суд наголосив, що інформація, яка містить охоронювану законом лікарську таємницю, надасть змогу слідству в подальшому використовувати її як докази. Тому такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна «є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження».

Як повідомляв «Главком», підозрювана голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів.  За її словами, не всі вилучені кошти у її помешканні належать безпосередньо родині. Зокрема, її особистими коштами є ті, які відображено в декларації. Решта грошей належить іншим особам. Кому саме, точно знає її чоловік, у минулому керівник обласного управління Держаудитслужби Володимир Крупа.

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

  • документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;
  • дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);
  • ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;
  • роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA - Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Вона досі залишається під вартою.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

Читайте також:

Теги: Вищий антикорупційний суд арешт хвороба медицина війна поліція Хмельницький гроші НАБУ прокурор суддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Демократія має пройти через новий процес актуалізації її значення
Формула вічної України. Якою вона має бути?
3 листопада, 09:25
«Війна і далі руйнуватиме не лише країни, а й демократичні системи»
Силовий шантаж Росії перемагає нерішучість демократій
2 листопада, 11:13
Викривач корупції Андрій Бойко став першим українцем, який отримав винагороду
Голова НАЗК анонсував багатомільйонну виплату ще одному викривачу корупції
16 жовтня, 08:18
«Хезболла» пригрозила, що з кожним днем посилюватиме ракетні удари по Ізраїлю
«Хезболла» заявила про посилення війни з Ізраїлем після вбивства лідера ХАМАС
18 жовтня, 09:28
Усі футболісти виходили на матч, тримаючи за руки дітей російських окупантів
Депутат Держдуми РФ влаштував істерику через потрапляння російських футболістів до бази «Миротворця»
17 жовтня, 16:49
Ситуація на фронту станом на 20 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
20 жовтня, 00:00
Стефанішина зробила заяву щодо вступу України в НАТО
Україну запросять до НАТО в межах кордонів 1991 року – Стефанішина
18 жовтня, 23:22
Підозрювана посадовиця Тетяна Крупа майже місяць перебуває у СІЗО
Чому завмерла справа Крупи? Журналісти знайшли відповідь
1 листопада, 13:39
Діснеєвського художника посадили за грати через педофілію
25 років тюрми за педофілію та торгівлю людьми отримав автор «Суперсімейки» і «Рататуя» – Le Figaro
2 листопада, 05:21

Кримінал

Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
Суд оштрафував закарпатця, який із мачете та у масці героя коміксів побився з поліцейськими
Суд оштрафував закарпатця, який із мачете та у масці героя коміксів побився з поліцейськими
Кат тюрми «Ізоляція» придумав круте алібі. Що вирішив суд
Кат тюрми «Ізоляція» придумав круте алібі. Що вирішив суд
Блогер із Хуста отримав штраф за розпалювання релігійної ворожнечі
Блогер із Хуста отримав штраф за розпалювання релігійної ворожнечі
Суд назвав заспокійливе, після прийому якого категорично не можна сідати за кермо
Суд назвав заспокійливе, після прийому якого категорично не можна сідати за кермо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
59K
Маск учергове оскандалився через публікацію про Україну
39K
Росіянин, який воює у 3-й штурмовій бригаді, звернувся до українців
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
16K
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ
5541
Азовці показали, як полонений окупант відреагував на відео з військовим злочином росіян

Новини

Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни
Сьогодні, 12:11
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:59
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулися на Покровському напрямку – ISW
Сьогодні, 05:30
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 04:53
Шольц обговорив з Трампом відновлення миру в Європі
Сьогодні, 02:22

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua