У Британії відбулася зустріч найнижчої та найвищої жінок у світі
Різниця у рості жінок становить понад півтора метра
Найвища та найнижча жінка світу зустрілися вперше у Лондоні. Йоті Амге з Індії та Румейса Геглі разом насолоджувалися післяобіднім чаєм на святкуванні дня Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомили на Instagram-сторінці установи.
27-річна Румейса, яка є рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса як найвища жінка на Землі, має зріст понад 215 сантиметрів. Водночас 30-річна Йоті зростом лише 62,8 см і важить понад 5 кг. Різниця у рості жінок становить понад півтора метра, повідомляє CNN.
Що відомо про жінок-рекордсменок?
Йоті Амге народилася у 1993 році у центральній Індії. Через кілька років з’ясувалося, що у дівчинки вроджена ахондроплазія (форма карликовості – ред.).
Уперше вона привернула увагу широкої громадськості до себе у 2009 році, коли з'явилася на телебаченні. Під час шоу лікарі виміряли зріст 15-річної дівчини, який на той момент становив лише 61,95 сантиметра. Таким чином Йоті здобула титул «Найнижчого підлітка серед жінок».
Румейса Гелгі народилася в Туреччині 1 січня 1997 року. Після народження лікарі виявили у неї синдром Уівера – рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє прискорений ріст та деформацію скелета. Тому дитинство Румейси не було легким, адже дівчинці потрібні були оперативні втручання та фізіотерапія.
Утім, хвороба не заважає дівчині досягати успіху. Румейса працює адвокаткою та ораторкою. Крім того, вона не боїться публічно розповідати про свою хворобу. Вона – єдина людина в Туреччині, у якої виявили такий синдром. У всьому світі його мають лише 27 людей.
Румейса потрапила до Книги рекордів Гіннеса не тільки як найвища жінка планети. Вона є володаркою й інших титулів, зокрема визнано, що у неї найбільші жіночі руки, найдовші спина та вуха серед жінок.
Нагадаємо, книга рекордів Гіннесса офіційно оголосила «наймолодшим у світі художником» хлопчика з Гани, якому в липні виповниться два роки.
До слова, британця Джона Тіннісвуда офіційно визнано найстарішим у світі чоловіком. Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.
Джон народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року і станом на 5 квітня 2024 року його точний вік становить 111 років 223 дні. За його словами, його довголіття – це «просто везіння», і в його дієті немає жодного особливого секрету – хоча його улюбленою їжею була риба з картоплею. Джон не палить і рідко вживає алкоголь.
Коментарі — 0