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У Британії відбулася зустріч найнижчої та найвищої жінок у світі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Найменша жінка у світі родом із Індії, а найвища родом із Туреччини
фото: guinnessworldrecords

Різниця у рості жінок становить понад півтора метра

Найвища та найнижча жінка світу зустрілися вперше у Лондоні. Йоті Амге з Індії та Румейса Геглі разом насолоджувалися післяобіднім чаєм на святкуванні дня Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомили на Instagram-сторінці установи.

27-річна Румейса, яка є рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса як найвища жінка на Землі, має зріст понад 215 сантиметрів. Водночас 30-річна Йоті зростом лише 62,8 см і важить понад 5 кг. Різниця у рості жінок становить понад півтора метра, повідомляє CNN.

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Допис, поширений Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Що відомо про жінок-рекордсменок?

Йоті Амге народилася у 1993 році у центральній Індії. Через кілька років з’ясувалося, що у дівчинки вроджена ахондроплазія (форма карликовості – ред.).

Уперше вона привернула увагу широкої громадськості до себе у 2009 році, коли з'явилася на телебаченні. Під час шоу лікарі виміряли зріст 15-річної дівчини, який на той момент становив лише 61,95 сантиметра. Таким чином Йоті здобула титул «Найнижчого підлітка серед жінок».

Румейса Гелгі народилася в Туреччині 1 січня 1997 року. Після народження лікарі виявили у неї синдром Уівера – рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє прискорений ріст та деформацію скелета. Тому дитинство Румейси не було легким, адже дівчинці потрібні були оперативні втручання та фізіотерапія.

У Британії відбулася зустріч найнижчої та найвищої жінок у світі фото 1
фото: Guinness World Records

Утім, хвороба не заважає дівчині досягати успіху. Румейса працює адвокаткою та ораторкою. Крім того, вона не боїться публічно розповідати про свою хворобу. Вона – єдина людина в Туреччині, у якої виявили такий синдром. У всьому світі його мають лише 27 людей.

Румейса потрапила до Книги рекордів Гіннеса не тільки як найвища жінка планети. Вона є володаркою й інших титулів, зокрема визнано, що у неї найбільші жіночі руки, найдовші спина та вуха серед жінок.

Нагадаємо, книга рекордів Гіннесса офіційно оголосила «наймолодшим у світі художником» хлопчика з Гани, якому в липні виповниться два роки. 

До слова, британця Джона Тіннісвуда офіційно визнано найстарішим у світі чоловіком. Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Джон народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року і станом на 5 квітня 2024 року його точний вік становить 111 років 223 дні. За його словами, його довголіття – це «просто везіння», і в його дієті немає жодного особливого секрету – хоча його улюбленою їжею була риба з картоплею. Джон не палить і рідко вживає алкоголь.

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Теги: книги рекорд жінка хвороба

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