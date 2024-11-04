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Стало відомо, скільки компаній в Україні мають право надавати медичні послуги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки компаній в Україні мають право надавати медичні послуги
13 887 компаній та 28 054 ФОПів наразі отримали ліцензії МОЗ
фото: Shutterstock

У 2024 році видано на 16% більше медичних ліцензій, ніж за аналогічний період минулого року

Майже 14 тисяч компаній мають право на медичну практику в Україні за даними Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) станом на середину жовтня 2024 року. Про це свідчить дослідження «Опендатаботу».

13 887 компаній та 28 054 ФОПів наразі отримали ліцензії МОЗ. Перевірити, чи легально працює медична установа та чи має вона право надавати медичні послуги, можна в «Опендатаботі». «Утім, через те, що МОЗ не публікує ІПН ФОПів, наразі перевірити, чи є в такого підприємця медична ліцензія, неможливо», – зазначили аналітики.

Пік видачі медичних ліцензій припав на 2019 рік: 910 компаній за дев'ять місяців. Відтоді кількість нових дозволів на роботу у медичній сфері лише вщухала. 

355 медичних ліцензій отримали українські компанії від початку року. Це на 16,4% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році, проте все ще менше за показники до повномасштабної війни. За той самий період у 2021 було видано 670 ліцензій.

Більшість виданих медичних ліцензій компаній дійсні: 81,1%.

Найбільше ліцензій видано на молодшу сестринську справу – 87% компаній від загальної кількості. Наслідують організація та управління охороною здоров’я – 81%, а замикає топ за запитаністю терапія (39%). Варто зазначити, що одна компанія може мати ліцензії на декілька напрямків.

Дещо менш популярними є ультразвукова діагностика (30,6%), неврологія (28,3%), акушерство і гінекологія (27,7%) та стоматологія (26,9%). 

Однак є і напрями, які майже не користуються попитом. Наприклад, судово-психіатрична експертиза або ж такі вузькі галузі, як судово-медична токсикологія та цитологія – у цих сферах ліцензії мають лише по декілька компаній.

Загалом найбільше медичних компаній з дійсними ліцензіями працює у Києві – 20%. Наслідують Дніпропетровщина (8%), Донеччина, Львівщина та Харківщина – по 6%. 

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До переліку найбільших за доходом компаній, які мають ліцензії, потрапила велика кількість бізнесів, у яких медичний напрямок не є провідним. Переважно, йдеться про компанії, в яких відкритий медичний напрямок для їх співробітників, Так, наприклад, у топі компанія «Нібулон» – один з лідерів Рейтингу найбільших роботодавців України «Опендатабота», у якого 22,9 млрд грн доходу за минулий рік. Медична ліцензія знадобилася фірмі для надання медпослуг своїм співробіникам.

Проте у топі є компанії, які надають медичне обслуговування усім охочим – це медичний центр «М.Т.К.» з оборотом у 4,2 млрд за 2023 рік. Також до топу потрапили медичний центр «Добробут-поліклініка» з доходом 2,2 млрд грн, медична лабораторія «Діла», яка заробила 2 млрд грн, та «Сінево Україна» з оборотом у 1,9 млрд грн. 

До топу потрапили і фармацевтичні компанії, такі як: «Дарниця», «Київмедпрепарат», «Здоров'я» та «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

Нагадаємо, британські вчені розробили цифрових двійників пацієнтів, яких використовують як віртуальних піддослідних для тестування ліків. Це допомагає прогнозувати, які препарати будуть найбільш ефективними для лікування різних типів раку. 

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Теги: здоров'я медицина ліцензія лікарня хвороба

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