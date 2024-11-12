Головна Країна Політика
search button user button menu button

Шмигаль розповів про нову систему, що змінить МСЕК

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Шмигаль розповів про нову систему, що змінить МСЕК
Уряд спрямував до Ради законопроєкт, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Прем'єр наголосив, що уряд прагне досягти європейських стандартів ефективної реабілітації

Сьогодні, 12 листопада, Кабінет міністрів схвалив два законопроєкти, що визначають соціальні послуги та страхові виплати у межах реформи медико-соціальної експертної комісії. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль зауважив, що нова система, що змінить МСЕК, буде цифровізована та націлена на результат.

«Практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінять стан пацієнта, реальні потреби людини для відновлення. Система буде націлена на результат – максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби», – йдеться у заяві.

Прем'єр-міністр зазначив, що задля того, щоб мінімізувати корупційні ризики, в електронній системі будуть фіксуватись усі дії, кроки й документи.

«Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. При цьому процес буде цифровізовано: у електронній системі будуть фіксуватись усі дії, кроки й документи задля мінімізації корупційних ризиків. А статистика щодо команд, їх діяльності, рішень та черг буде доступна онлайн для громадян», – сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що уряд прагне досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя.

«При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться.

Таким чином ідеться не про зміни в якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки. Її суть зводиться до трьох ключових цілей: відновити здоров’я людини; дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину; забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребу», – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Згодом Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Як повідомлялося, заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії викрито на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

Читайте також:

Теги: здоров'я лікар лікарня Україна українці Денис Шмигаль уряд Верховна Рада законопроєкт корупція корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимошка переведено на іншу посаду
Начальника харківської поліції Володимира Тимошка звільнено з посади
9 листопада, 18:50
За словами Шмигаля, всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони
Уряд схвалив до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік
8 листопада, 18:52
Лише 3% українців добре ставляться до Росії
Скільки українців досі добре ставляться до Росії: результати опитування
7 листопада, 12:49
Дональд Трамп чи Камала Гарріс?
Мистецтво поза політикою? Як Гарріс і Трамп розкололи американський шоубізнес Вибори у США
31 жовтня, 19:25
Микола Бичок розповів, що робить Ватикан задля завершення війни в Україні
Українець, якого Папа Римський призначить кардиналом: Ватикан вже є посередником між Росією і Україною
31 жовтня, 06:00
Клінічну лікарню імені князя Лева часто називають першою в історії Львова міською клінічною лікарнею
У львівській лікарні, де на корупції спіймали лікарку, було звільнено керівництво
27 жовтня, 15:18
На рибі та морепродуктах економить 48% населення
Опитування показало, на яких продуктах українці економлять найбільше
24 жовтня, 17:36
Норвезький винищувач F16 злітає з бази Суда-Бей на Криті
Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16
17 жовтня, 19:07
Після повномасштабного вторгнення ставлення до уряду в українців значно покращилося
Як змінилася робота уряду після численних кадрових змін: опитування
15 жовтня, 11:51

Політика

Шмигаль розповів про нову систему, що змінить МСЕК
Шмигаль розповів про нову систему, що змінить МСЕК
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти низки осіб та підприємств
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти низки осіб та підприємств
Переведення воїнів в армії працюватимуть через застосунок «Армія+» – президент
Переведення воїнів в армії працюватимуть через застосунок «Армія+» – президент
Сибіга вирушив до Брюсселя для важливих переговорів з ЄС та НАТО
Сибіга вирушив до Брюсселя для важливих переговорів з ЄС та НАТО
Тимчасова спеціальна комісія Ради пропонує розформувати ТЦК
Тимчасова спеціальна комісія Ради пропонує розформувати ТЦК
Народні депутати за п'ять років пропустили майже третину голосувань: дослідження
Народні депутати за п'ять років пропустили майже третину голосувань: дослідження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
17K
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років
14K
Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності
7695
Проєкт державного бюджету на 2025 рік: судді отримуватимуть щомісячну доплату
7339
Франція опинилась на порозі промислової кризи

Новини

«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав намагатиметься повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua