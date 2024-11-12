Шмигаль розповів про нову систему, що змінить МСЕК

Прем'єр наголосив, що уряд прагне досягти європейських стандартів ефективної реабілітації

Сьогодні, 12 листопада, Кабінет міністрів схвалив два законопроєкти, що визначають соціальні послуги та страхові виплати у межах реформи медико-соціальної експертної комісії. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль зауважив, що нова система, що змінить МСЕК, буде цифровізована та націлена на результат.

«Практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінять стан пацієнта, реальні потреби людини для відновлення. Система буде націлена на результат – максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби», – йдеться у заяві.

Прем'єр-міністр зазначив, що задля того, щоб мінімізувати корупційні ризики, в електронній системі будуть фіксуватись усі дії, кроки й документи.

«Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. При цьому процес буде цифровізовано: у електронній системі будуть фіксуватись усі дії, кроки й документи задля мінімізації корупційних ризиків. А статистика щодо команд, їх діяльності, рішень та черг буде доступна онлайн для громадян», – сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що уряд прагне досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя.

«При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться.

Таким чином ідеться не про зміни в якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки. Її суть зводиться до трьох ключових цілей: відновити здоров’я людини; дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину; забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребу», – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Згодом Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Як повідомлялося, заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії викрито на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.