Професорка неврології назвала ознаку «воєнних» інсультів
Марія Прокопів відзначає зростання випадків стрес-індукованої артеріальної гіпертензії, яка веде до інсультів
В Україні почастішали випадки інсультів, викликаних гіпертонією на фоні стресу. Фахівці вже називають це «воєнною» хворобою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла доктор медичних наук, завідувачка кафедри неврології університету імені Богомольця Марія Прокопів.
«Все більше хворих доставляє «швидка». Тобто людина, яка погано почувається, не йде спочатку до поліклініки, а відразу набирає «103». Минулого року 89% хворих до лікарень привезла саме «швидка». І це добре, бо «швидка» попередньо діагностує інсульт просто на місці, що прискорює процес лікування. У нас на 20% виросла кількість випадків, коли пацієнт потрапляє до лікарні у межах терапевтичного вікна, тобто упродовж 4,5 годин після інсульту», – зауважила Прокопів.
Експертка зазначила, що в Україні зросла кількість пізніх звернень. За її словами, пізнє звернення означає важчий перебіг хвороби і більшу загрозу смерті.
Марія Прокопів назвала ще одну ознаку «воєнних» інсультів – це те, що все більше хворих потрапляють на лікарняне ліжко з гіпертонією (інша назва хвороби – артеріальна гіпертензія). Водночас гіпертонію провокує стрес:
«Ми зараз навіть говоримо про стрес-індуковану артеріальну гіпертензію. А це, за визначенням, – «гостре підвищення артеріального тиску під впливом психосоціальних факторів».
«До 2022 року лише 33% хворих жалілися на сильний стрес, нині ж їх кількість зросла до 42,5%», – розповіла неврологиня.
Нагадаємо, що у 2023 році – порівняно із 2022-м – кількість первинних інсультів у Києві почала зростати. Наразі така тенденція зберігається. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла доктор медичних наук, завідувачка кафедри неврології університету імені Богомольця Марія Прокопів.
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