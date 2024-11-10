Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Професорка неврології назвала ознаку «воєнних» інсультів

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Професорка неврології назвала ознаку «воєнних» інсультів
Лікарка розповіла про ознаки «воєнних» інсультів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Марія Прокопів відзначає зростання випадків стрес-індукованої артеріальної гіпертензії, яка веде до інсультів

В Україні почастішали випадки інсультів, викликаних гіпертонією на фоні стресу. Фахівці вже називають це «воєнною» хворобою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла доктор медичних наук, завідувачка кафедри неврології університету імені Богомольця Марія Прокопів.

«Все більше хворих доставляє «швидка». Тобто людина, яка погано почувається, не йде спочатку до поліклініки, а відразу набирає «103». Минулого року 89% хворих до лікарень привезла саме «швидка». І це добре, бо «швидка» попередньо діагностує інсульт просто на місці, що прискорює процес лікування. У нас на 20% виросла кількість випадків, коли пацієнт потрапляє до лікарні у межах терапевтичного вікна, тобто упродовж 4,5 годин після інсульту», – зауважила Прокопів.  

Експертка зазначила, що в Україні зросла кількість пізніх звернень. За її словами, пізнє звернення означає важчий перебіг хвороби і більшу загрозу смерті.

Інколи причиною запізнілого лікування інсульту є свідома відмова пацієнта від госпіталізації. Кількість таких випадків зросла на 13,2%
Інколи причиною запізнілого лікування інсульту є свідома відмова пацієнта від госпіталізації. Кількість таких випадків зросла на 13,2%
інфографіка: Марія Прокопів

Марія Прокопів назвала ще одну ознаку «воєнних» інсультів – це те, що все більше хворих потрапляють на лікарняне ліжко з гіпертонією (інша назва хвороби – артеріальна гіпертензія). Водночас гіпертонію провокує стрес:

«Ми зараз навіть говоримо про стрес-індуковану артеріальну гіпертензію. А це, за визначенням, – «гостре підвищення артеріального тиску під впливом психосоціальних факторів».

Серед факторів ризику, які викликають інсульт, на першому місці – артеріальна гіпертензія
Серед факторів ризику, які викликають інсульт, на першому місці – артеріальна гіпертензія
інфографіка: Марія Прокопів

«До 2022 року лише 33% хворих жалілися на сильний стрес, нині ж їх кількість зросла до 42,5%», – розповіла неврологиня.

Нагадаємо, що у 2023 році – порівняно із 2022-м – кількість первинних інсультів у Києві почала зростати. Наразі така тенденція зберігається. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла доктор медичних наук, завідувачка кафедри неврології університету імені Богомольця Марія Прокопів.

Читайте також:

Теги: здоров'я медицина війна лікар українці Україна інсульт хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний говорив не лише про війну в Україні, але й про глобальні виклики та глобальну безпеку
Виступ Залужного: з генералами НАТО ніхто не розмовляв так жорстко
19 жовтня, 13:13
Україна має весь час перебувати у готовності на випадок можливих бойових дій
Комбат 3-ї штурмової бригади пояснив, чого Україні варто навчитися в Ізраїлю
26 жовтня, 16:05
Новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та Володимир Зеленський у Києві
Єрмак розповів, чи проситиме Україна НАТО відправити війська, щоб протистояти РФ
27 жовтня, 19:58
Ситуація на фронті станом на 2 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року
2 листопада, 00:00
Іван Єгоров виконував бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності держави на Донеччині
Нащадок відомого на Херсонщині козацького роду. Згадаймо Івана Єгорова
5 листопада, 09:00
За словами політика, пошуки дотику між Росією та Україною тривають і «жодна сторона не хоче виглядати програшною в цьому процесі»
МЗС Туреччини передбачає «нову ситуацію» у війні в Україні у 2025 році
3 листопада, 13:28
Із кінця вересня ТЦК припинили примусово мобілізовувати чоловіків, старших за 50 років
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
6 листопада, 12:16
Пропускні операції на українсько-молдовському кордоні наразі не здійснюються
Пункти пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу
7 листопада, 10:36
Балаж Орбан радить Трампу зателефонувати Путіну
Як завершити війну в Україні? Радник Орбана дав Трампу пораду
8 листопада, 08:53

Здоров'я

Професорка неврології назвала ознаку «воєнних» інсультів
Професорка неврології назвала ознаку «воєнних» інсультів
Прогноз магнітних бур на 10-12 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 10-12 листопада: якою буде сонячна активність
Професорка неврології розказала, як війна вплинула на кількість інсультів у столиці
Професорка неврології розказала, як війна вплинула на кількість інсультів у столиці
Професорка-невролог про інсульти під час війни: До нас поступають молоді чоловіки, і це не симулянти
Професорка-невролог про інсульти під час війни: До нас поступають молоді чоловіки, і це не симулянти
Ендокринолог пояснила, чому тренд на бодіпозитив є вкрай шкідливим
Ендокринолог пояснила, чому тренд на бодіпозитив є вкрай шкідливим
Коли в Україні буде пік захворюваності на грип: прогноз Міністерства охорони здоров’я
Коли в Україні буде пік захворюваності на грип: прогноз Міністерства охорони здоров’я

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Росіянин, який воював у «Азові», пояснив, чому в РФ ненавидять українців
97K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
70K
Втрата Україною винищувача F-16: стали відомі подробиці розслідування
69K
Які б не були стосунки, все одно боляче: син та колишня дружина Узєлкова відреагували на його смерть
51K
Скандал із волонтером Стерненком: Сухопутні війська ЗСУ зробили заяву
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2024

Новини

Росіяни за добу 452 рази атакували Запорізьку область, поранено жінку
Сьогодні, 08:00
У Львові лікарі врятували жінку, в якої під час вагітності виявили пухлину серця
Сьогодні, 07:25
ЗСУ відновили позиції під Сіверськом і Покровськом – ISW
Сьогодні, 06:03
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 06:00
Одеська міська рада показала наслідки атаки ворога
Сьогодні, 05:12
У Києві повітряна тривога тривала 35 хвилин
Сьогодні, 04:39

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua