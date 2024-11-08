Ендокринолог пояснила, чому тренд на бодіпозитив є вкрай шкідливим

Важливо звертати увагу не лише на вагу, а й на об'єм талії

«Бодіпозитив? Якщо людині подобається бути хворою, це її справа…»

Бодіпозитив є шкідливим для здоров'я. Люди, задоволені цим своїм станом, можуть не усвідомлювати ризиків, пов’язаних з ожирінням. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила лікарка-ендокринологиня Богдана Мурашова.

Лікарка підкреслила, що важливо звертати увагу не лише на вагу, а й на об'єм талії як основний показник здоров’я. Нормальними показниками є 80-88 см для жінок і 94-102 см для чоловіків. Перевищення цих меж може свідчити про підвищений ризик розвитку діабету.

«До змін треба йти вже тоді, коли у вас збільшився об’єм талії. Навіть якщо вага при цьому ще «стоїть» на місці. Бо коли ще й вага збільшиться, боротися з ожирінням стане значно важче. Тут може і допомога психолога знадобитися», – зазначила експертка.

Бодіпозитив Богдана Мурашова вважає шкідливим трендом. Бо, коли людина задоволена своїми великими параметрами, це те саме, що радіти з того, що хворий.

Експерт також звернула увагу на людей, які мають проблеми з надвагою через медичні причини. Зокрема тривалого прийому психотропних препаратів, які можуть викликати ожиріння. Вона підкреслила, що боротися з ожирінням складно, особливо у випадках з ускладненнями, однак процес все ж є можливим для всіх.

Нагадаємо, що лікарка-ендокринологиня Богдана Мурашова розповіла, що здоровій людині цукор не є обов'язковим продуктом для життя. Він може знадобитися у медичних цілях, наприклад, при інфаркті міокарда, коли вводять розчин 5% глюкози.