Ізраїльська знімальна група покинула зйомки в Києві через російську агресію

Ізраїльтяни побоювалися, що у разі початку вторгнення проблематично буде швидко повернутися на батьківщину

Ізраїльтяни приїхали до української столиці знімати серіал «Фауда»

Знімальна група з Ізраїлю, яка працювала над фільмом у Києві, через чутки про можливе російське вторгнення вирішила залишити Україну. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Знімальна група з Ізраїлю знімала в Києві четвертий сезон серіалу «Фауда», причому дія фільму відбувається в Брюсселі – головні герої, бійці підрозділу боротьби з тероризмом, рятують людину, яку там викрали.

Однак після повідомлення у багатьох світових ЗМІ про те, що в Україні може розпочатися повномасштабна війна через захід на територію російських військ, ізраїльтяни вирішили евакуюватися, бо «побоювалися, що у разі початку вторгнення проблематично буде швидко повернутися на батьківщину».

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю готується до того, що тисячі українських євреїв можуть іммігрувати у разі нового російського вторгнення

Ізраїль вже має плани щодо масової евакуації євреїв з різних країн, якщо виникне така потреба, і нещодавно оновив ці плани для України у зв’язку зі зростанням напруженості у відносинах із Росією, повідомляє Haaretz.

Нагадаємо, Британія змінила рекомендації щодо поїздок в Україну.

Також повідомлялося, що Канада евакуйовує з України сім'ї дипломатів.

24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.