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    У родині співачки Марії Бурмаки сталось горе

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    Трагічно помер відомий адвокат, колишній чоловік співачки Марії Бурмаки Дмитро Небесійчук - У родині співачки Марії Бурмаки сталось горе
    Трагічно помер відомий адвокат, колишній чоловік співачки Марії Бурмаки Дмитро Небесійчук
    фото: Марія Бурлака / Facebook

    Пішов з життя колишній чоловік Народної артистки, батької її доньки

    Українська співачка Марія Бурмака повідомила, що помер її колишній чоловік та батько її доньки Ярини - Дмитро Небесійчук. Про це вона написала у повідомленні у Facebook.

    «Двічі ми одружувались, двічі розходились. Ніхто не знає, як правильно було. Був людиною тяжкою, справжнім гуцулом. Але він дуже багато зробив хорошого. Дуже багатьом людям. Вічна пам’ять. Зустрінемось вже, Дмитрику, на небесах. Нехай душа твоя спочиває», – написала вона.

    Дмитро Небесійчук трагічно загинув у своєму рідному селі Ільці, що на Верховинщині, повідомляється на Facebook-сторінці Небесійчука.

    Нардеп Микола Княжицький, який приятелював із Дмитром Небесійчуком, зазначив, що причиною смерті стала пожежа.

    У коментарях на сторінці самого Небесійчука розповіли, що горіла власна хата Дмитра, на цій пожежі він і загинув.

    До слова, у віці 78 років помер американський актор Вачік Мангассарян. Він став відомий завдяки ролі Касима Заглула у серіалі Агенти Щ.И.Т.

    Теги: пожежа Микола Княжицький чоловік співачка
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    У родині співачки Марії Бурмаки сталось горе