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    Чоловіка відомої української співачки взято під варту (відео затримання)

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    Анастасія та Вікторія Петрик&nbsp; - Чоловіка відомої української співачки взято під варту (відео затримання)

    Анастасія та Вікторія Петрик 

    фото з відкритих джерел

    Чоловіка Вікторії Петрик підозрюють у викраденні автомобіля

    В Одесі працівники карного розшуку затримали 40-річного місцевого жителя за підозрою у викраденні автомобіля. Утримання під вартою з можливістю виходу під заставу 744,3 тис. грн – такий запобіжний захід обрав Приморський районний суд Одеси Володимиру Андрушкевичу, пише Думська.

    Підозрюваний був затриманий на місці злочину під час спроби викрадення елітного автомобіля. Раніше його вже судили за крадіжку – чоловік отримав обвинувальний вирок із випробувальним терміном. Наразі судимість погашена, проте суддя взяв до уваги ці обставини, які, на його думку, характеризують фігуранта.

    Підозрюваний – чоловік відомої української співачки Вікторії Петрик, володарки титулу найсексуальнішої учасниці «Нової хвилі» 2014 року, переможниці «Дитячої Нової хвилі 2010», представниці України на Дитячому Євробаченні 2008 у Лімасолі (зайняла друге місце). На сторінці співачки в соцмережі багато фотографій із російським співаком Філіпом Кіркоровим, у свій час дуже підтримував сестер Петрик.

    На сімейних фотографіях, розміщених Вікторією у соціальних мережах, обличчя її чоловіка прикрите смайликами. Петрик пояснювала це тим, що сповідує життєву філософію «щастя любить тишу». У подружжя є маленький син.

    Нагадаємо, лідерка «Голосу» назвала три секрети свого диво-схуднення.

    Теги: суд Одеса викрадення чоловік вирок час
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    Чоловіка відомої української співачки взято під варту (відео затримання)