Вірусним гепатитом В і С інфіковано близько 2 млн українців, — Центр громадського здоров'я



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Гепатит В наразі невиліковний, у той час, як гепатит С виліковний

Вберегтися від гепатиту В можна завдяки вакцинації, а ось вакцини проти гепатиту С не існує

В Україні 1,3 млн людей інфіковані вірусним гепатитом С, а 569 тис. — вірусним гепатитом В. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

«1 342 418 українців інфіковані ВГС та 559 341 — ВГВ», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що станом на 1 січня цього року, в Україні зареєстровано 7 179 нових випадків вірусного гепатиту С (ВГС). 87 269 людей перебувають під медичним наглядом. Проліковано 7 302 людини. Також станом на цей же період зафіксовано 1 848 нових випадків вірусного гепатиту В (ВГВ). 23 631 людина перебуває під медичним наглядом. Проліковано 1 829 людей.

«Вберегтися від гепатиту В можна завдяки вакцинації. Вакцини проти гепатиту С не існує. Станом на 1 травня цього року від вірусного гепатиту Вакциновано 60 627 дітей віком до року, що становить 19,5% від планових щеплень», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що гепатит — це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Гепатити B і C — два основних типи вірусного гепатиту. ВГВ і ВГС є причиною 96% всіх випадків смертей, зумовлених гепатитами.

«Згідно з даними ВООЗ, близько 325 млн людей у світі живуть з хронічною інфекцією, спричиненою вірусом гепатиту B або вірусом гепатиту C», — вказано у повідомленні.