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    ВООЗ попереджає про відновлення найбільшої небезпеки Covid-19

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    <span>Тедрос Адхан Гебреєсус:&nbsp;<span>Китай зазнав нового спалаху хвороби, який спричинив жорсткий карантин у&nbsp;частині столиці країни Пекіна</span></span> - ВООЗ попереджає про відновлення найбільшої небезпеки Covid-19
    Тедрос Адхан Гебреєсус: Китай зазнав нового спалаху хвороби, який спричинив жорсткий карантин у частині столиці країни Пекіна

    Гебреєсус: знадобилося два місяці, щоб досягти нинішньої швидкості поширення вірусу, близько 100 тис. випадків на день, і темпи такого поширення прискорюються в Азії та Америці

    Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адхан Гебреєсус попередив, що країни світу «мають бути в курсі можливості відновлення» найбільшої небезпеки коронавірусної інфекції, коли Європа продовжує відкривати кордони між державами, а Китай зазнав нового спалаху хвороби, який спричинив жорсткий карантин у частині столиці країни Пекіна.

    Керівник ВООЗ зазначив, що знадобилося близько двох місяців, щоб досягти нинішньої швидкості поширення вірусу, близько 100 тис. випадків на день, і темпи такого поширення прискорюються в Азії та Америці.

    Від 16 червня Китай посилив карантин у частині Пекіна — після того, як китайська столиця прожила понад 50 днів без жодного нового випадку інфікування. 29 житлових комплексів у Пекіні переведені під «закрите управління», всі пункти пропуску охороняються, і суворий контроль запроваджений за особами, які виїжджають або в’їжджають у ці комплекси.

    У Сполучених Штатах близько 20 штатів, які почали відновлювати економічну активність упродовж останніх тижнів, реєструють рекордні кількості нових підтверджених випадків захворювання. Це частково пояснюється збільшенням числа тестувань, але також, кажуть експерти з охорони здоров’я, вказує і на відновлення небезпеки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    Станом на ранок 15 квітня було підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.

    Китай Європа хвороби карантин столиця ВООЗ коронавірус
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