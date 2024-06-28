Спалах вітрянки в Україні: де хворіють найбільше та як вберегтися від хвороби

Вірус вітряної віспи передається повітряно-крапельним шляхом та є надзвичайно заразним

В окремих областях України лікарі фіксують зростання захворюваності на вітряну віспу. Хвороба, яку раніше вважали дитячою, все частіше зустрічається у дорослого населення.

Де зафіксовано найбільше хворих на вітряну віспу

Як повідомляє ZAXID.NET, в ізоляторі Львівської обласної інфекційної лікарні дуже багато дітей, у яких вітряна віспа спровокувала різноманітні ускладнення: абсцеси, нагноєння м’яких тканих, флегмони тощо. Особливо багато хворих почало надходити до лікарні за останні два-три тижні. Серед пацієнтів багато маленьких дітей, яким не має ще й року.

«З початку червня до нас поступає дуже багато хворих з вітряною віспою, особливо з ускладненнями у вигляді гнійно-септичних уражень шкіри і підшкірної клітковини. В ізоляторі на 20 місць, стабільно 18-19 хворих, а то й усі 20», – повідомив заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін.

Загалом у Львівській області у травні зафіксували 1358 випадків захворювання вітрянкою, тоді як торік за цей період захворіли 393 особи. За 5 місяців 2024 року на Львівщині за даними Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб. зафіксовано 4599 випадків вітряної віспи.

На Полтавщині минулого тижня зареєстрували 176 випадків вітряної віспи, на 75 випадків менше ніж на попередньому тижні, захворіло 160 дітей, більше середньої багаторічної (72 випадки), перевищення значне.

На Черкащині протягом лютого 2024 року зафіксовано 410 випадків вітряної віспи, з яких 390 осіб (95,1%) – це діти. Найбільш вразлива категорія дітей у віці 5-9 років, у якій зареєстровано 193 випадки (49,5%). Але захворюваність реєструється серед усіх вікових категорій. Серед дорослих зареєстровано 20 випадків, зокрема 2 – серед працівників дитячих навчальних закладів. Наразі хвиля захворюваності трохи вщухла і про масові випадки захворювання не повідомляють. Також випадки вітрянки були зареєстровані у 22 дошкільних навчальних закладах, 59 загальноосвітніх закладах, трьох вищих навчальних закладах та в одному інтернаті.

Вітряна віспа (вітрянка) – це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, що переважно вражає дітей. Характеризується помірною загальною інтоксикацією і плямисто-папульно-верикульозним висипом на шкірі та слизових оболонках. Вітряна віспа – одна із найпоширеніших інфекцій у світі. За рівнем захворюваності вона поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям. В Україні щороку реєструють від 103 000 до 200 000 випадків (2019: 113 328, зокрема 100 196 – у дітей до 17 років).

Симптоми вітряної віспи

Вірус вітряної віспи передається повітряно-крапельним шляхом та є надзвичайно заразним. Якщо на недугу захворіє одна людина, то до 90% оточення без імунітету до неї також інфікуються, зазначила завідуюча дитячим відділенням Хмельницької інфекційної лікарні Вікторія Леньга.

Інкубаційний період під час вітряної віспи триває від 11 до 21 дня, найчастіше близько 14 днів. Характерні симптоми загальної інтоксикації: нездужання, втрата апетиту, субфебрильна температура тіла тощо. На такому тлі або й без будь-яких передвісників на шкірі з’являються висипання, що часто супроводжуються підвищенням температури тіла. Перші елементи висипу можуть з’явитися за нормальної температури тіла. Висипка локалізується на обличчі, волосистій частині голови, тулубі та кінцівках. У разі інтенсивного висипу його елементи можна знайти на долонях та підошвах.

Після стадії плям і дрібної папули висип швидко перетворюється на характерні для вітряної віспи пухирці. Деякі плями зникають, папули розсмоктуються, не дійшовши до стадії везикули. Останні мають круглу або овальну форму, різний розмір, їхня стінка напружена, блискуча, вміст прозорий. Якщо проколоти везикулу, то вона швидко спорожнюється завдяки своїй однокамерності. Окремі везикули мають пуповидні заглиблення, що пов’язано з початком розсмоктування їхнього вмісту.

Везикули швидко підсихають через 1–3 дні. На їхньому місці утворюються бурі кірочки, які відпадають через 1–3 тижні. Висип під час вітряної віспи з’являється протягом кількох днів, тому для нього характерна поліморфність. На певній ділянці шкіри можна знайти елементи висипки на різних стадіях розвитку.

У деяких хворих одночасно з висипом на шкірі з’являються й висипки на слизових оболонках порожнини рота, носоглотки, гортані, статевих органах та в інших місцях. Це енантема, характерним елементом якої є пухирець. Енантема може випереджати висипання на шкірі.

Одночасно з підсиханням елементів висипу знижується температура тіла і поліпшується загальний стан хворого.

Перебіг вітряної віспи здебільшого легкий. Специфічні ускладнення (менінгоенцефаліт, пневмонія) трапляються рідко. Однак після перенесеної інфекції збудник, без будь-яких клінічних проявів, може роками зберігатися в організмі та провокувати у старшому віці інші захворювання – оперізувальний герпес, який можна розглядати як пізній рецидив.

Ускладнення можуть бути і внаслідок приєднання бактеріальної інфекції:

запалення верхніх дихальних шляхів – ларинготрахеобронхіт, пневмонія;

ураження нервової системи – енцефаліт, менінгоенцефаліт, мієліт, параліч лицьового нерва;

бактеріальні ускладнення – бульозна стрептодермія, флегмона, абсцес, імпетиго, лімфаденіт, стоматит, кон’юнктивіт, кератит, сепсис;

розлади внутрішніх органів.

У 1 із 50 випадків захворювання на вітряну віспу бувають ускладнення, серед яких найбільш тяжкими є пневмонія та енцефаліт. Частота енцефаліту, який переважно проявляється церебральною атаксією, становить близько 1 на 4 000 випадків вітряної віспи.

Як уберегтися від вітряної віспи

Відповідно до розділу ІІІ «Рекомендовані щеплення» наказу МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів (із змінами, внесеними наказами МОЗ від 11.08.2014 № 551, від 26.09.2016 № 996, від 18.05.2018 № 947, від 23.04.2019 № 958) з метою профілактики вітряної віспи насамперед вакцинують такі групи:

здорові діти, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу;

діти під час вступу до дитячого дошкільного закладу та школи, які раніше не хворіли на вітряну віспу;

працівники охорони здоров’я та освіти, які мають високий ризик інфікування і не хворіли на вітряну віспу.

Крім того, діти й дорослі можуть власним коштом робити щеплення проти вітряної віспи вакциною «Варілрикс», що зареєстрована в Україні.

Позитивним є досвід вакцинації у США, де протягом п’яти років (1995–1999) знижено захворюваність на вітряну віспу на 80%. Створений імунітет після щеплення вакциною достатньо тривалий. За результатами досліджень в США та Японії, післявакцинальний імунітет залишається напруженим 20 років після щеплення.

Вакцинація дітей проти вітряної віспи є в календарях щеплень Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Японії, країн Південної Америки, Канади, Австралії, Південної Кореї, Тайваню та інших країн Тихоокеанського регіону.

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