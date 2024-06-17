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Чи штрафуватимуть власників генераторів за шум: пояснення Мінохоронздоров’я

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи штрафуватимуть власників генераторів за шум: пояснення Мінохоронздоров’я
фото з відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій норми щодо допустимого рівня шуму, зокрема від генераторів, не застосовуються. Про це повідомляє МОЗ.

Як зазначили у міністерстві, у соцмережах шириться інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів – із посиланням на санітарно-гігієнічні норми України, затверджені МОЗ України. Відповідні повідомлення також поширюються користувачами через месенджери.

«Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються», - наголосили у міністерстві.

Зокрема, статтею 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я» передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби. Допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови — 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі (наказ МОЗ від 22 лютого 2019 року № 463).

«Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель», - зауважили у міністерстві.

Також у Міністерстві охорони здоров’я нагадують, що робота генераторів може мати негативний вплив на здоров’я людей та довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди. Зокрема, у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоров’ю.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю «Київ 24».

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.

До слова, перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, буде оновлено. Влада планує розвантажити лінії електропередачі, які живлять критичні об’єкти.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна генератор відключення

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