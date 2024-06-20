Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Через відключення світла Україні загрожує спалах гепатиту та холери: деталі від МОЗ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Через відключення світла Україні загрожує спалах гепатиту та холери: деталі від МОЗ
За словами Ляшка, Україна стикається з критичною ситуацією, аналогічною тим, які виникали під час підриву Каховської дамби через відключення електроенергії
фото: bbc.com

Віктор Ляшко: «Ми вже фіксували в минулому році, й в цьому були спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний з водою»

Через постійні відключення світла в Україні є ризик спалахів гепатиту та холери. Дана ситуація може бути зумовлена відключенням водопостачання при обмеженнях споживання електроенергії. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC.

За словами Ляшка, Україна стикається з критичною ситуацією, аналогічною тим, які виникали під час підриву Каховської дамби через відключення електроенергії та атаки на енергетичні об'єкти, які призводять до припинення водопостачання.

Це може сприяти передачі інфекційних захворювань через воду.

«Ми вже фіксували в минулому році, й в цьому були спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний з водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції», – зазначив міністр.

Він зауважив, що наразі відзначається збільшення випадків гастроентероколітів невідомої етіології та інших захворювань. Тому, попри відсутність випадків холери, система вже активізувала моніторинг епідеміологічної ситуації, щоб своєчасно виявляти можливі випадки інфекцій.

Ляшко підкреслив, що найбільша загроза полягає у поширенні інфекційних хвороб, які передаються через недостатню гігієну. Він наголосив на важливості вакцинації під час війни, закликавши всіх громадян не відмовлятися від необхідних щеплень.

«Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні, це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо. Посилили епідмоніторинг, виявляємо всі випадки проносів, інших речей, дивимося, які симптоми. Маємо певні тест-системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки», – зауважив міністр охорони здоров'я України.

Раніше Мінохорони здоров'я пояснило, чи можлива епідемія гепатиту А.

Читайте також: «П’ята хвороба». В Україні епідемія парвовірусу: що це таке 
Теги: Міністерство охорони здоров'я Віктор Ляшко епідемія хвороба електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи штрафуватимуть власників генераторів за шум: пояснення Мінохоронздоров’я
Чи штрафуватимуть власників генераторів за шум: пояснення Мінохоронздоров’я
17 червня, 21:32
На ринку електроенергії України є проблема тотального дефіциту коштів
Борги перед зеленими інвесторами сягають 24 млрд грн
14 червня, 16:45
Відключення електроенергії в Україні 13 червня розпочнуться о восьмій вечора
Графіки відключення світла в Україні 13 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву
12 червня, 18:32
Україна потребує обладнання із зупинених електростанцій міжнародних партнерів
Енергетична тривога. Зеленський представив партнерам план відновлення генерації до зими
11 червня, 15:38
Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати через спеку зросте й споживання
«Укренерго» спрогнозувало, коли буде найважчий період для енергетичної системи України
6 червня, 05:21
Ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00
«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 6 червня
5 червня, 19:00
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 30 травня
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 30 травня
29 травня, 19:27
Немчинов додав, що влітку відключення скоріше за все будуть
Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club
27 травня, 18:22
Інфікування чотирма хворобами, що передаються статевим шляхом становить понад 1 млн випадків щодня
Інфікування сифілісом і гонореєю у світі зростає рекордними темпами
24 травня, 07:19

Здоров'я

Через відключення світла Україні загрожує спалах гепатиту та холери: деталі від МОЗ
Через відключення світла Україні загрожує спалах гепатиту та холери: деталі від МОЗ
Як військовослужбовець може виїхати за кордон на лікування: пояснення юристів
Як військовослужбовець може виїхати за кордон на лікування: пояснення юристів
Вчені виявили нові механізми розвитку інсульту – дослідження
Вчені виявили нові механізми розвитку інсульту – дослідження
У Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
У Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
МОЗ розширив перелік безоплатних медичних послуг для бійців ЗСУ
МОЗ розширив перелік безоплатних медичних послуг для бійців ЗСУ
Ексзаступника глави МОЗ затримано за підозрою у незаконній трансплантації органів
Ексзаступника глави МОЗ затримано за підозрою у незаконній трансплантації органів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7483
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7021
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
5155
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
5059
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
4173
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
4141
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Сьогодні, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua