ВООЗ рекомендує продовжувати щепитися вакциною AstraZeneca

У ВООЗ наголосили, що переваги вакцини AstraZeneca переважують її ризики

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом АstraZeneca. Напередодні кілька країн тимчасово відмовились від нього через ймовірне виникнення тромбів саме після вакцинації. Про це представники організації заявили під час брифінгу, цитує AFP.

У ВООЗ наголосили, що переваги вакцини AstraZeneca переважують її ризики. В організації додали, що Глобальний консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин оцінює останні доступні дані про препарат AstraZeneca і після завершення аналізу повідомить про результати.

#BREAKING WHO says experts still studying AstraZeneca Covid jab safety data pic.twitter.com/aUMfdDaqWx — AFP News Agency (@AFP) March 17, 2021

Майже те саме заявили фахівці Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). EMA повідомляє, що кількість випадків тромбозу у вакцинованих людей не вища, ніж у населення в цілому. Вона додала, що хоча розслідування цих випадків триває, зараз агентство переконане в тому, що переваги вакцини AstraZeneca в запобіганні Covid-19 та супутнім ризикам госпіталізації й смерті переважують ризики. Повний звіт агентства буде опублікований в четвер.

До слова, медики назвали п’ять головних симптомів утворення тромбів. Для профілактики тромбозу лікарі рекомендують займатися спортом і робити обов'язкові активні перерви під час тривалої сидячої роботи.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів

Напередодні, після заяви Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), стало відомо, що вже дві європейські країни готові відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca.