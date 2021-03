ВООЗ рекомендує продовжувати щепитися вакциною AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом АstraZeneca. Напередодні кілька країн тимчасово відмовились від нього через ймовірне виникнення тромбів саме після вакцинації. Про це представники організації заявили під час брифінгу, цитує AFP.

У ВООЗ наголосили, що переваги вакцини AstraZeneca переважують її ризики. В організації додали, що Глобальний консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин оцінює останні доступні дані про препарат AstraZeneca і після завершення аналізу повідомить про результати.

