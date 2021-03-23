В Одесі від Covid-19 померли двоє лікарів

За останню добу в Одеській області коронавірус діагностували у 745 осіб

В Одесі від коронавірусу померли два лікаря-педіатри, повідомила директор департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захарьєва.

Про це вона сказала на брифінгу.

«Ми вчора втратили двох педіатрів...Для Одеси це велика втрата», - сказала вона.

Головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров заявив, що в регіоні фіксується високий рівень смертності від коронавірусу - 68 випадків на 100 тисяч населення. Середній вік померлих - 60 років.

«На жаль, помирають і медичні працівники. Вчора ми зареєстрували два летальних випадки, а всього їх померло 34», – сказав Гончаров.

За його словами, найбільше зростання інфікування зареєстровано в містах Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл, Подольск, а також кількох районах області.

За останню добу в Одеській області коронавірус діагностували у 745 осіб. Всього в області підтвердили майже 90 тисяч випадків, 1488 – летальні.

20 березня Одеська область потрапила в червону зону карантину.