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    В Одесі від Covid-19 померли двоє лікарів

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    В Одесі від Covid-19 померли двоє лікарів

    За останню добу в Одеській області коронавірус діагностували у 745 осіб

    В Одесі від коронавірусу померли два лікаря-педіатри, повідомила директор департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захарьєва.

    Про це вона сказала на брифінгу.

    «Ми вчора втратили двох педіатрів...Для Одеси це велика втрата», - сказала вона.

    Головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров заявив, що в регіоні фіксується високий рівень смертності від коронавірусу - 68 випадків на 100 тисяч населення. Середній вік померлих - 60 років.

    «На жаль, помирають і медичні працівники. Вчора ми зареєстрували два летальних випадки, а всього їх померло 34», – сказав Гончаров.

    За його словами, найбільше зростання інфікування зареєстровано в містах Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл, Подольск, а також кількох районах області.

    За останню добу в Одеській області коронавірус діагностували у 745 осіб. Всього в області підтвердили майже 90 тисяч випадків, 1488 – летальні.

    20 березня Одеська область потрапила в червону зону карантину.

    Теги: лікар Ізмаїл коронавірус
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