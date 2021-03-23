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    Болгарія висилає двох російських дипломатів через шпигунський скандал

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    Болгарія висилає двох російських дипломатів через шпигунський скандал - Болгарія висилає двох російських дипломатів через шпигунський скандал
    Болгарія висилає двох російських дипломатів через шпигунський скандал

    Спецслужби Болгарії провели секретну операцію, в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

    Болгарія оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата через шпигунську діяльність, розкриту в кінці минулого тижня.

    Про це повідомляє БНТ.

    «У ... Міністерстві закордонних справ заступнику посла Мітрофановій вручили записку, в якій Максим Рибкін і Олександр Зінкін повинні покинути ... країну до 72 годин. Причина ... в арештах через об’ємний виток секретних документів на російських шпигунів під дипломатичним прикриттям Рибкіна і Зінкіна», — йдеться в повідомленні.

    Спецслужби Болгарії провели секретну операцію, в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.

    З жовтня 2019 року МЗС Болгарії вислав з країни шістьох російських дипломатів (останнього — в грудні 2020 року), всіх їх підозрювали в шпигунстві. Росія відповідала на це дзеркальними заходами.

    Як раніше повідомляли болгарські ЗМІ, правоохоронці країни затримали кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

    Згодом стало відомо, що у ході спецоперації у столиці Болгарії Софії затримали шістьох людей за шпигунство на користь Росії. Усі вони раніше служили у розвідці.

    До слова, 3 жовтня 2019 року влада Болгарії вислала шість російських дипломатів за підозрою в шпигунстві, ще одного не пустили до країни.

    У грудні 2020 року МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

    У вересні минулого року Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата.

    Теги: МЗС Росія шпигун Болгарія скандал
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