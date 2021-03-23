Болгарія висилає двох російських дипломатів через шпигунський скандал

Спецслужби Болгарії провели секретну операцію, в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

Болгарія оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата через шпигунську діяльність, розкриту в кінці минулого тижня.

Про це повідомляє БНТ.

«У ... Міністерстві закордонних справ заступнику посла Мітрофановій вручили записку, в якій Максим Рибкін і Олександр Зінкін повинні покинути ... країну до 72 годин. Причина ... в арештах через об’ємний виток секретних документів на російських шпигунів під дипломатичним прикриттям Рибкіна і Зінкіна», — йдеться в повідомленні.

Спецслужби Болгарії провели секретну операцію, в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.

З жовтня 2019 року МЗС Болгарії вислав з країни шістьох російських дипломатів (останнього — в грудні 2020 року), всіх їх підозрювали в шпигунстві. Росія відповідала на це дзеркальними заходами.

Як раніше повідомляли болгарські ЗМІ, правоохоронці країни затримали кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Згодом стало відомо, що у ході спецоперації у столиці Болгарії Софії затримали шістьох людей за шпигунство на користь Росії. Усі вони раніше служили у розвідці.

До слова, 3 жовтня 2019 року влада Болгарії вислала шість російських дипломатів за підозрою в шпигунстві, ще одного не пустили до країни.

У грудні 2020 року МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

У вересні минулого року Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата.