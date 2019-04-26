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    Здоров'я

    Впав у каструлю з окропом: на Львівщині хлопчик отримав 70% опіків тіла

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    Матір винесла ємність з окропом на вулицю остудити, і коли на мить відволіклася - почула крики сина - Впав у каструлю з окропом: на Львівщині хлопчик отримав 70% опіків тіла
    Матір винесла ємність з окропом на вулицю остудити, і коли на мить відволіклася - почула крики сина

    Медики вже пересадили дитині шкіру на ногах, але ніяких прогнозів не дають - стан дитини критичний

    У селі Сусідовичі у Львівській області дворічний хлопчик отримав опіки 70% тіла після падіння в каструлю з окропом.

    За життя дитини лікарі борються вже третю добу, повідомляє «Сегодня».

    Як з'ясувалося, мама Івана в день трагедії збиралася прати одяг і нагріла для цього величезну каструлю води. Жінка винесла ємність з окропом на вулицю остудити, і коли на мить відволіклася - почула крики сина. Дитина впала в каструлю.

    Зараз хлопчика перевезли з району в опіковий центр у Львові. В Івана обпалено 70% тіла. Медики вже пересадили шкіру йому на ногах, але ніяких прогнозів не дають - стан дитини критичний.

    До слова, на Рівненщині хлопчика засипало піском: дитина загинула.

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