Впав у каструлю з окропом: на Львівщині хлопчик отримав 70% опіків тіла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Матір винесла ємність з окропом на вулицю остудити, і коли на мить відволіклася - почула крики сина

Медики вже пересадили дитині шкіру на ногах, але ніяких прогнозів не дають - стан дитини критичний

У селі Сусідовичі у Львівській області дворічний хлопчик отримав опіки 70% тіла після падіння в каструлю з окропом.

За життя дитини лікарі борються вже третю добу, повідомляє «Сегодня».

Як з'ясувалося, мама Івана в день трагедії збиралася прати одяг і нагріла для цього величезну каструлю води. Жінка винесла ємність з окропом на вулицю остудити, і коли на мить відволіклася - почула крики сина. Дитина впала в каструлю.

Зараз хлопчика перевезли з району в опіковий центр у Львові. В Івана обпалено 70% тіла. Медики вже пересадили шкіру йому на ногах, але ніяких прогнозів не дають - стан дитини критичний.

До слова, на Рівненщині хлопчика засипало піском: дитина загинула.